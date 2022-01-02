شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنشر صورا للمريخ من مركبة "تيان ون-1" المدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة الفضاء الصينية سلسلة من الصور لكوكب المريخ أرسلها المسبار الصيني المداري "تيان ون-1"، وذكرت الوكالة، في بيانها، أن المسبار يعمل في مدار المريخ على مدى 526 يوما، على مسافة 3.5 مليون كيلومتر من الأرض، واستغرقت فترة نقل الصور حوالي 19.5 دقيقة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تم إطلاق هذا المسبار الصيني في 23 يوليو 2020 من المطار الفضائي وينتشانغ بجنوب البلاد، باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة CZ-5.

كما أنه بعد هبوط وحدة الإنزال، يستمر المسبار المداري في التحرك حول المريخ، منجزا دورة كاملة حول الكوكب خلال يومين مريخين (24 ساعة و 39 دقيقة).

وتكمن المهمة الرئيسية لهذا المسبار في إعادة بث المعلومات من مركبة المريخ الصينية.