لا مكالمات أو رسائل أو انترنت.. «بلاك بيري» تعلن وفاة أجهزتها في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "بلاك بيري" الكندية أنه اعتباراً من الرابع من يناير المقبل، ستتوقف عن العمل الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بالبرنامج الخاص بها.

وقالت الشركة، في بيان رسمي لها، إن كل الأجهزة التي تعمل ببرامج تشغيلها، وهي "بلاك بيرس 7.1" أو ما قبله، أو "بلاك بيري 10"، أو نظام تشغيل جهازها اللوحي "بلاك بيري بلاي بوك" لن تعمل بدءاً من هذا التاريخ، سواء كان ذلك عبر شبكة إنترنت لا سلكية "واي فاي" أو إنترنت عبر الهاتف.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإنه لن يمكن إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية أو استخدام البيانات.

جدير بالذكر أن شركة "بلاك بيري" حاولت إعادة تشغيل نفسها في عام 2013 باستخدام نظام تشغيل جديد، هو "بلاك بيري 10"، لكنه لاقي فشلا، وفي عام 2015 تحولت إلى تصنيع أجهزة "أندرويد"، التي فشلت أيضاً.

وفي عام 2016 ، بدأت "بلاك بيري" في ترخيص علامتها التجارية لمصنّعين تابعين لجهات خارجية مثل "تي سي إل"، وفي عام 2020 ، قالت شركة "أون وارد موبيليتي" في تكساس إنها ستصنع جهاز "بلاك بيري" يعمل بنظام "أندرويد بشبكة الجيل الخامس"، ومزود بلوحة مفاتيح "كويرتي" كاملة، ليتم طرحه في عام 2021، لكن لم تحقق الشركة وعدها.