شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تغيير اللغة المستخدمة فى عرض واجهة واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك طريقتان لتغيير لغة WhatsApp، الأول عن طريق تغيير لغة الهاتف الذكي بالكامل والثاني بتغيير لغة WhatsApp فقط، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك كما يلى:

الطريقة الأولى: عن طريق تغيير لغة الهاتف الذكي بالكامل يتكيف WhatsApp تلقائيًا مع اللغة الافتراضية للهاتف الذكي، لذلك، إذا قمت بتغيير لغة الهاتف إلى العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى، فسيظهر WhatsApp تلقائيًا بهذه اللغة.

على Android: 1. افتح الإعدادات ← النظام ← اللغة والإدخال ← اللغات.

2. اضغط على إضافة لغة وحدد اللغة التي تفضلها.

على iPhone: 1. توجه إلى إعدادات iPhone -> عام -> اللغة والمنطقة -> لغة iPhone.

2. اختر اللغة واضغط على تغيير إلى (اللغة).

على نظام KaiOS: 1. الإعدادات ← قم بالتمرير إلى الجانب لاختيار التخصيص ← قم بالتمرير لأسفل واختر اللغة.

2. حدد اللغة التي تختارها واضغط على موافق.

الطريقة الثانية: من خلال واتس آب نفسه

1. افتح إعدادات WhatsApp.

2. اضغط على الدردشات ← لغة التطبيق.

3. اختر اللغة التي تفضلها.

لكن ينبغي ملاحظة أن هذه الطريقة الثانية قد لا تعمل مع جميع أنظمة تشغيل الهواتف حيث تعمل مع إصدارات معينة فقط.