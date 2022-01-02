شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 خطوات يمكنك بها إلغاء تنشيط حساب Apple ID والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في منع استخدام حساب Apple ID، ولكنك لست جاهزًا لحذف بياناتك تمامًا والوصول إلى خدمات أبل، في هذه الحالة يمكنك اختيار إلغاء تنشيط حسابك بدلاً من حذفه، ويمكنك إعادة تنشيط حسابك بسهولة، وهنا نرصد لك ما يحدث إذا قمت بإلغاء تنشيط حسابك وخطوات القيام بذلك وفقًا لما ذكره موقع "business insider".

• ستجمد أبل بياناتك ولن تعالجها أو تتعامل معها.

• لن تتمكن من الوصول إلى خدمات أبل التي تتطلب Apple ID، بما في ذلك iCloud و Apple Store و Apple Pay وiMessages.

• لن تتمكن من إرسال أو استقبال الرسائل عبر iMessage أو FaceTime أو بريد iCloud.

عندما تكون جاهزًا لإلغاء تنشيط حسابك، قم بهذه الخطوات:

1. افتح موقع الويب الخاص بالبيانات والخصوصية من أبل في متصفح، إذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل، فقم بتسجيل الدخول إلى حساب Apple ID الذي تريد حذفه.

2. قم بالتمرير لأسفل وفي قسم "إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا"، اضغط فوق "طلب" لإلغاء تنشيط حسابك.

3. اتبع التعليمات الموجودة في كل صفحة لتأكيد رغبتك في إلغاء تنشيط حسابك ومتابعة عملية التعطيل.

4. في شاشة التأكيد، اضغط فوق تسجيل الخروج.

يستغرق إلغاء التنشيط عمومًا حوالي أسبوع لتتم معالجته والموافقة عليه من جانب أبل، وستتلقى إشعارًا عند اكتماله، وسترسل لك أبل أيضًا إرشادات حول كيفية إعادة تنشيط حسابك، إذا كنت ترغب في ذلك.