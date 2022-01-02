شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات تهمك عن كويكب ضخم يقترب بسرعة 43 ألف ميل فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) التابع لوكالة ناسا، عن جسم يحتمل أن يكون خطرًا لأنه يعبر مدار الأرض أثناء انتقاله حول الشمس، وهو كويكب ضخم يمر على بعد خمس مرات من الكوكب عن القمر، وهو ما يجعل اقترابه لا يمثل تهديد حقيقي ولكن مع ذلك يتم تصنيفه وفقا للحسابات الفلكية على أنه يحتمل كونه خطيرا، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نقدم 5 معلومات تهمك عن هذا الكويكب.

1- صخرة الفضاء، المسماة بكويكب 7482 (1994 PC1) تنطلق بسرعة 43000 ميل في الساعة.

2- يبلغ قطر الكويكب 3280 قدمًا، ويزيد حجمه عن ضعف حجم مبنى إمباير ستيت في نيويورك.

3- أقرب مسافة له سيكون في 18 يناير 2022، الساعة 16:51 بالتوقيت الشرقي (21:51 بتوقيت جرينتش)، ولن يكون قريب من الأرض مرة أخرى حتى عام 2105.

4- لا يمكن النظر له في السماء بالعين المجردة، ولكن يجب أن يكون مرئيًا باستخدام تلسكوب الحديقة الخلفية.

5- سيصل إلى مسافة 1.2 مليون ميل من الأرض عند اقترابه، وهى خمس مرات مسافة الأرض من القمر.