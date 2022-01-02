شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تصنع الأسبريسو فى المنزل دون أن تكلف ميزانيتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل تقرير لموقع TheNextWeb كيفية الحصول على الإسبريسو التي يمكن أن تنافس المقهى النموذجي - مقابل أموال أقل بكثير على المدى الطويل، حيث يختلف الإسبريسو عن معظم طرق التخمير الأخرى من حيث أن القهوة يتم تخميرها تحت ضغط شديد، ونظرًا لأن الإسبريسو شديد التركيز، فإنه يسمح أيضًا بمرونة كبيرة للاندماج مع الحليب، ما ينتج عنه اللاتيه والموكا والكابتشينو وغيرها من المقاهي الأساسية.

فإذا كنت من أولئك الذين يرغبون في تناول أكبر قدر ممكن من الكافيين، ويؤثر هذا الأمر على ميزانيتك الشهرية عند شرائه من المقهى التقليدي، هناك أشياء أساسية تحتاجها للحصول على إسبرسو جيد من دون تكلفة إضافية:

يجب عليك توفير حبوب البن الطازجة التي يتم تحميصها بشكل مثالي، وجلب مطحنة ذات حواف جيدة (على عكس المطحنة ذات الشفرة، فهي غير مجدية للإسبريسو). وإذا كنت تخطط في الغالب لشرب إسبرسو مع الحليب، فإن الحصول على أفضل طحن من الأولوية.

ما آلة القهوة التي يجب أن أحصل عليها؟

على غرار المطحنة يعتمد الأمر على ما إذا كنت تريد تحقيق التوازن بين الراحة والجودة أو الحصول على أفضل إسبرسو ممكن مقابل المال، ستوفر لك آلة صنع القهوة الكهربائية الراحة، بينما ستوفر لك آلة صنع الإسبريسو اليدوية - باستخدام قوة ذراعك لضغط القهوة - مزيدًا من التحكم.

يعد تحضير القهوة أمرًا بسيطًا مثل تحميل البن المطحون في فلتر القهوة، والضغط على زر لتشغيل الجهاز، ثم الضغط عليه مرة أخرى لبدء عملية الاستخراج، من جهة اخرى تستطيع أيضا ماكينات صنع القهوة اليدوية صنع قهوة بجودة أو أفضل وفقا للتقرير.

كيف تصنع الإسبريسو؟

طحن في أي مكان من حوالي 14-20 جرام من القهوة إلى الحجم المثالي. أدخل المطحون في فلتر القهوة (السلة التي تحمل الطحن) واضغط على فلتر القهوة على العداد عدة مرات لتوزيع الطحن بالتساوي.

قم بضغط الطحن بقليل من القوة، ثم ضع فلتر القهوة مرة أخرى على جهازك وابدأ في الاستخراج.

يجب أن تستغرق عملية الاستخراج بأكملها ما يقرب من 25-45 ثانية ، اعتمادًا على حجم الطحن ، والآلة ، والجرعة ، وما إلى ذلك. إذا وجدت أنها تدوم أقل من 20 ثانية ، فستحتاج إلى طحن بدقة أكبر. إذا استغرقت وقتًا طويلاً أو لم تظهر على الإطلاق ، فستحتاج إلى طحن أكثر خشونة.

سيكون للإسبريسو النموذجي نسبة طحن: إنتاجية تقارب 1: 2. بعبارة أخرى ، إذا وضعت 20 جرامًا ، فمن الجيد أن تستهدف 40 جرامًا للبدء.

إذا كانت حبوبك طازجة يجب أن تحصل على طبقة لطيفة من "الكريما" البني الغامق، ورغوة في الجزء العلوي.