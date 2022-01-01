شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم أضاف أغنى 10 رجال فى العالم إلى صافي ثرواتهم خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك"، أضاف أغنى 10 أشخاص في العالم ما يقرب من 402.17 مليار دولار في عام 2021، ووفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، وأضاف ماسك 121 مليار دولار إلى صافي ثروته في عام 2021، ليصبح أغنى رجل في العالم رأى لفترة وجيزة أن صافي ثروته يتجاوز 300 مليار دولار.

واعتبارًا من 29 ديسمبر، بلغ صافي ثروة ماسك حوالي 277 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية، لم يضف مؤسس أمازون جيف بيزوس الكثير إلى صافي ثروته، حيث أضاف فقط 5 مليارات دولار، ليبقى في المركز الثاني مع 195 مليار دولار في صندوقه، حسب CNBC.

بينما احتل برنارد أرنو المركز الثالث بمبلغ 176 مليار دولار (أضاف 61 مليار دولار في عام 2021)، حيث يعد أرنو هو الرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH التي تمتلك علامات تجارية مثل Louis Vuitton وChristian Dior وGivenchy.

وفي المركز الرابع، رأي بيل جيتس فاعل الخير والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن صافي ثروته ارتفع إلى 139 مليار دولار، مضيفًا 7 مليارات دولار في عام 2021، بينما كان لاري بيدج، الشريك المؤسس لشركة جوجل، بثروة صافية تبلغ 130 مليار دولار (وإضافة 47 مليار دولار في عام 2021 بسبب الأداء القوي لشركة Alphabet) خامس أغنى شخص على وجه الأرض.

كما احتل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك ، المرتبة السادسة بصافي ثروة قدرها 128 مليار دولار، وأضاف 24 مليار دولار هذا العام، حيث يمتلك زوكربيرج 13 في المائة من أسهم ميتا (فيسبوك سابقًا) ، التي نمت قيمتها بأكثر من 20 في المائة هذا العام.

وفي المركز السابع ، أضاف المؤسس المشارك الآخر لشركة Google ، سيرجي برين ، الذي تبلغ ثروته 125 مليار دولار، و45 مليار دولار في عام 2021.

كما أضاف ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Microsoft ومالك لوس أنجلوس كليبرز في الدوري الاميركي للمحترفين، 41 مليار دولار في عام 2021 ليصل صافي ثروته إلى 122 مليار دولار ، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

كما حقق لاري إليسون، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة أوراكل الرئيسية السحابية ، 109 مليارات دولار (وإضافة 29 مليار دولار في عام 2021) في المركز التاسع، بينما احتل وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway ، المركز العاشر بصافي ثروة 109 مليار دولار، وإضافة 21 مليار دولار في عام 2021.