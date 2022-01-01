صراع الكبار.. أبرز الهواتف الذكية التي طرحت في 2021

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 42 دقيقة

شهد عام 2021 منافسة ساخنة بين كبار منتجي الهواتف الذكية حول العالم لتحقيق أعلى نسبة مبيعات من خلال طرح موديلات استثنائية.

وقدم موقع “سي نت” المختص بأخبار التقنيات قائمة أبرز الهواتف الذكية التي طرحت على مدار 2021 وشهد انتشارا في الأسواق.

ضمت القائمة من ماركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G، الذي توافر بالأسواق بتكلفة 1,200 ألف دولار، بقدرات متميزة تشمل شاشة بقياس 6.8 بوصة وقلم S-Pen ذكي.

وضمت القائمة هاتف OnePlus 9 بجيله الجديد الذي طرح لعام 2021، وتوافر بالأسواق بتكلفة 599 دولارا، وتميز بعدد من القدرات تشمل بطاريات تدوم حتى 23 ساعة، وشاشة بقياس 6.55 بوصة.

وضمن القائمة جاء هاتف Google Pixel 6، الذي توافر بالأسواق بنخسته لعام 2021 بسعر 599 دولارا، وعدد من الميزات التي تشمل ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت.

وضمن إصدارات جوجل أيضا، جاء ضمن قائمة “سي نت” بين أفضل هواتف العام، جاء هاتف Google Pixel 6 Pro الذي توافر بالأسواق بسعر 899 دولارا.

ومن أبل ضمت القائمة هاتف iPhone 13 الذي طرح من أبل بسعر يبدأ من 829 دولارا.

وجاء ضمن القائمة Apple iPhone 13 Pro و Pro Max، بتكلفة تبدأ من 999 دولارا لآفون 13 برو، وسعر يبدأ من 1,099 دولار لـ آ يفون 13 برو ماكس.