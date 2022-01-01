شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق برنامج إنترنت لذوى الدخل المنخفض بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للمقيمين المؤهلين في الولايات المتحدة التقدم للحصول على المساعدة في فواتير الإنترنت الخاصة بهم بموجب برنامج الاتصال الجديد بأسعار معقولة، تم إطلاق البرنامج بمبلغ 14.2 مليار دولار من قانون البنية التحتية للحزبين الذي تم تمريره في نوفمبر وفقا لما نقله موقع The verege.

يمكن للأسر التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى 30 دولارًا شهريًا من فاتورة خدمة الإنترنت الخاصة بهم. بالنسبة للأسر المقيمة في الأراضي القبلية المؤهلة ، يصل الخصم إلى 75 دولارًا في الشهر. يمكن أن يساعد البرنامج في ربط ملايين الأشخاص بالإنترنت الذين لم يتمكنوا من الوصول إليه في المنزل، لا سيما في المجتمعات التي واجهت تاريخياً المزيد من العوائق أمام الاتصال بالإنترنت.

ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي القبلية كانوا يفتقرون إلى الإنترنت عالي السرعة في المنزل في عام 2017 ، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). هذا بالمقارنة مع 1.5 في المائة فقط من سكان المدن الذين ليس لديهم اتصال عالي السرعة بالإنترنت. علاوة على البنية التحتية المحدودة ، غالبًا ما تكون التكلفة عائقًا آخر.

ولدى الولايات المتحدة ثاني أعلى تكلفة للنطاق العريض من بين 35 دولة تمت دراستها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ويعاني الهنود الأمريكيون وسكان ألاسكا الأصليون من أعلى معدل فقر مقارنة بأي مجموعة عرقية في الولايات المتحدة، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي.

للتقدم بطلب للحصول على برنامج الاتصال الميسور التكلفة ، يجب أن يكون شخص ما قادرًا على الاتصال بالإنترنت. سيحتاجون إلى زيارة رابط ACPBenefit لتقديم طلب عبر البريد أو طباعته.

يمكن للأشخاص المؤهلين لبرنامج الاتصال الميسور التكلفة أيضًا التأهل للحصول على خصم 100 دولار لمرة واحدة على جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو كمبيوتر مكتبي من مقدمي الخدمة المشاركين (بما في ذلك T-Mobil و AT&T و Verizon).

برنامج الاتصال الميسور التكلفة هو في الأساس بديل طويل الأجل لبرنامج مزايا النطاق العريض الطارئ المؤقت الذي بدأ في مساعدة الأمريكيين خلال جائحة COVID-19. قدم هذا البرنامج خصمًا أعلى قدره 50 دولارًا شهريًا للأسر التي لا تعيش في الأراضي القبلية ، وسيستمر حتى 1 مارس 2022.

في حين أن المدفوعات ستكون أقل بالنسبة لبعض الأسر ، قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بتوسيع معايير من يمكنه التقديم. كونك مؤهلاً لبرنامج WIC (برنامج المساعدة الغذائية للنساء والرضع والأطفال) يجعل الأسرة الآن مؤهلة لبرنامج الاتصال الميسور التكلفة. والأسرة التي يقل دخلها عن 200 بالمائة أو أقل من إرشادات الفقر الفيدرالية أصبحت مؤهلة أيضًا.

وهناك المزيد من التمويل في الطريق لسد الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة. يشمل قانون البنية التحتية الجديد الذي تبلغ تكلفته تريليون دولار 65 مليار دولار لتعزيز الوصول إلى النطاق العريض، وفقا لتقرير موقع The verege يعيش أكثر من 30 مليون أمريكي في مكان ما بدون بنية تحتية كافية للنطاق العريض.