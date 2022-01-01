شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار روبوت جديد لمحاربة التوتر والضغط النفسى ويساعد على الاسترخاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الشركات اليابانية، عن أحدث إصداراتها العلمية والتي جاءت عبارة عن روبوت جديد يساعد مستخدميه على تخفيف الضغط النفسي والتوتر ويساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة النفسية ما يقلل حدة العصبية التي يتعرض لها الكثيرون بشكل يومي في العمل وفى الحياة الاجتماعية.

ونقلت صحيفة Anivagene، الخاصة بالتكنولوجيا، أحدث إصدارات الشركة اليابانية الشهيرة Yukai، والذي جاء في هيئة روبوت جديد يساعد على تخفيف حدة الضغط العصبي والتوتر ويستبدلها بالاسترخاء والشعور بالراحة النفسية مما يساهم في تحسين مزاجهم اليومي داخل العمل وفى حياتهم اليومية.

وكشفت الشركة اليابانية تفاصيل الروبوت الجديد، الذي يوفر الشعور بالراحة النفسية، قائلة "يوفر الروبوت الجديد راحة نفسي لا توصف"، مضيفة "الكثير من الناس يستمتعون بشعور اللعب مع الحيوانات الأليفة، لذا يوفر الروبوت الجديد الشعور نفسه عن طريق أشكال العاب مختلفة يوفرها لمن حوله، ليوفر لهم الراحة النفسية بالإضافة إلى محاربة التوتر".

وفى تصريحات نقلها التقرير عن تسوباسا توميناجا، الرئيس التنفيذي للشركة ومخترع الروبوت، قائلاً " يحب معظم الناس إحساس القضم، ويوفر الروبوت الجديد ذلك الشعور بشكل دائم، فهو مصنوع من خوارزمية تسمي "هامغوريتم"، توفر 20 اسلوباً مختلفاً للقضم مما يوفر الكثير من الأنماط للجميع"، لتعلن الشركة في بيان لها اقتراب طرح الروبوت في الأسواق مقابل 40 دولار في ربيع العام المقبل، بعد ان تم الإعلان عن تنفيذه لأول مرة في في فبراير 2019.