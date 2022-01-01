شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يرصدون تلسكوب جيمس ويب الفضائى خلال رحلته من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط علماء الفلك في جميع أنحاء العالم تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، الذى يبلغ قيمة 10 مليارات دولار، من الأرض، حيث يبدو التلسكوب، الذي انطلق من مركز الفضاء في غيانا في يوم عيد الميلاد، على أنه مجرد بقعة في السماء بين النجوم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التقاط مقطع بواسطة جيانلوكا ماسي، مدير مشروع التلسكوب الافتراضي، الذي قدمه مرصد بيلاتريكس الفلكي في إيطاليا، حيث تم جمعه باستخدام وحدة روبوتية تسمى "Elena" يمكن الوصول إليها عن بُعد في الوقت الفعلي عبر الإنترنت.

وعندما تم التقاط اللقطات، كان التلسكوب على بعد حوالي 340.000 ميل (550.000 كم) من الأرض، أو يبعد حوالي 1.5 مرة عن القمر.

يشق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) حاليًا حوالي 40% من طريقه إلى نقطة لاجرانج الثانية (L2)، وهي منطقة جاذبية متوازنة بين الشمس والأرض، حيث سيقضي أكثر من عقد في استكشاف الكون بالأشعة تحت الحمراء.

التقط عالم فلك آخر وهو Ruari Mackenzie في ETH Zürich، لقطات من JWST من أقصى شمال اسكتلندا، وتُظهر اللقطات، التي نُشرت على Twitter، نقطتين متحركتين ببطء، وهما التلسكوب والمرحلة العليا من صاروخ الإطلاق Ariane 5، ويمكن رؤية كلاهما يمر عبر Eridanus، وهى كوكبة في نصف الكرة السماوية الجنوبي.

كما أنه في غضون ذلك، شارك جيديون فان بويتينن ، عالم الفلك المقيم في دوردريخت بهولندا، بتسجيل سريع لـ JWST على تويتر.

وصل التلسكوب حاليا إلى معلم رئيسي، حيث بدأ في الكشف عن حاجب الشمس الهائل، ويتم نشر حاجب الشمس تدريجيًا على مدار خمسة أيام، وبمجرد فتحه بالكامل سيكون بنفس حجم ملعب التنس، وسيحمي بصريات ويب من الشمس.

ويعد مشروع JWST، الذي بدأ في عام 1996، هو تعاون دولي بقيادة وكالة ناسا بالشراكة مع وكالات الفضاء الأوروبية والكندية، وقد تأثر بالكثير من التأخيرات، فكان من المقرر أن يكون موعد الإطلاق الأول في عام 2007.