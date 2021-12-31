شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز المنتجات التى سيتم الكشف عنها خلال معرض CES 2022 بلاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يستمر عرض الإلكترونيات الأكثر توقعًا فى العالم، لكنها ستبدو مختلفة قليلاً هذا العام وفقا لتقرير digitartlend التقنى.

وبعد أن أصبح معرض CES فى العام الماضى رقميًا بالكامل بسبب COVID-19، كان العارضون والحضور على حد سواء يتطلعون إلى العودة إلى القاعات المترامية الأطراف فى مركز مؤتمرات لاس فيجاس لعام 2022 حتى أن هناك مبنى جديدًا هذا العام، والذى سيعرض ابتكارات من عرض قائمة العارضين المتزايدة للسيارات مثل GM وBMW وHyundai، ثم ظهر ضيف غير مدعو على قائمة العارضين وهو Omicron.

ومع تكبير الحالات فى الأسبوع السابق لعيد الميلاد، وكذلك الإلغاءات فى غضون أيام قليلة، انسحب جميع أعضاء فريق العمل مثل Microsoft وAmazon وFacebook وGoogle، ولكن CES 2022 لا يزال يحدث كثيرًا أبقى غالبية العارضين، وحتى العديد من الشركات التى ألغت أكشاكها الشخصية ستظل تعرض سلعًا جديدة من بعيد.

وكالعادة، سنغطى كل شىء مع قوة صغيرة على الأرض وجيش من المراسلين البعيدين وقد تمكن محررونا الجريئون من التدرب على بعض الأشياء التي لن تكون موجودة فى أرض العرض لذا إليك نظرة خاطفة على ما سيأتى.

الحوسبة

يعد CES بسهولة أحد أكبر المعارض التجارية للحوسبة كل عام، مع استعداد كل من Nvidia و Intel و AMD للمؤتمرات الصحفية الاستعراضية، ويمكننا أن نتوقع ألا يكون عام 2022 مختلفًا، ويشاع بشدة أن الثلاثة الكبار سيطلقون الأجيال القادمة من المعالجات والرسومات، وسيكون المتحمسون آذانًا صاغية للاستماع إلى آخر المستجدات بشأن النقص فى الرقائق.

وعلى وجه الخصوص، فإن دخول Intel المتوقع إلى مساحة GPU المنفصلة مع Arc Alchemist موجود في جدول الأعمال، والذي يمكن أن يؤدي أخيرًا إلى زعزعة الاحتكار الثنائي وتوفير المزيد من الخيارات لأولئك الذين يائسين لترقية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم فى عام 2022.

ويمكنك أيضًا توقع ظهور الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول بكامل قوتها، ونرى عادةً العشرات من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب التى تم الإعلان عنها فى CES ، من أمثال Dell وAsus وHP وLenovo والمزيد - تم تحديثها جميعها بأحدث التصميمات الداخلية وأكثرها بريقًا.

إذا كنا محظوظين فقد نتمكن من رؤية بعض التصاميم التجريبية التى تمت معاينتها أيضًا، والشاشات القابلة للطى ، وتقنية اللوحات من الجيل التالى ، وعوامل الشكل الغريبة وهذه هي أنواع الأشياء التي تراها فقط في معرض CES.

AV

القليل جدا عاد إلى طبيعته، لكن بالنسبة للشركات المصنعة الكبرى إنها عودة إلى الأساسيات وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت، والأهم من ذلك سنرى المزيد من المشتبه بهم المعتادين مثل LG و Samsung و Sony و TCL ، يدفعون أنظمتهم البيئية إلى أبعد من أى وقت مضى ، بهدف جعل الأشياء تعمل معًا بشكل أفضل من أي وقت مضى، هذا يخلق صوامع ، بالتأكيد. ولكن يمكنها أيضًا إنشاء تجارب أفضل للمستخدم النهائي.

ومن الناحية الفنية ، ابحث عن الكثير من الضجة حول OLED أو QD-OLED كما يوحي اسمها ، إنها تقنية هجينة يفترض أنها تأخذ أفضل صفات أجهزة تلفزيون OLED (نحيفة للغاية ، سوداء مثالية ، تباين غير محدود ، ولون نابض بالحياة) ثم تضيف سطوعًا أفضل وتقليل خطر احتراق الصورة.

وإذا كانت ترقى إلى مستوى التوقعات ، فقد يكون ذلك أمرًا مهمًا لأن السطوع والاحتراق هما السمتان الوحيدتان اللتان تتمتع بهما أجهزة تلفزيون QLED التقليدية على OLED، وستعطي QD-OLED أجهزة التلفزيون العادية دفعة فى جودة الصورة، ولكنها قد تكون أيضًا مشكلة كبيرة لشاشات الكمبيوتر.

ويتيح QD-OLED لصانعي العرض التخلص من وحدات البكسل الفرعية البيضاء الإضافية التى استخدمتها تلفزيونات OLED تقليديًا لتحسين السطوع ، ولكن على الشاشات الأصغر قد يكون هذا على حساب الوضوح على مستوى البكسل، مما يعنى أن التفاصيل الصغيرة مثل النص قد تفقد حدتها.

المنزل الذكى

وتميل CES إلى أن تكون نقطة الصفر لمنتجات المنزل الذكى، إذا كان متصلاً ومبتكرًا ورائعًا ، فربما تراه في مكان ما على أرض العرض، ويبدو أن هناك تركيزًا خاصًا هذا العام على الأجهزة التي تركز على الخصوصية والتي تحمي بياناتك، فضلاً عن الأجهزة التي تحمي منزلك.

ويتم تصنيع المزيد من الأجهزة بوعى أكثر من أي وقت مضى لحماية المستخدم النهائي بشكل أفضل ، سواء كان ذلك في شكل مصاريع للخصوصية فوق عدسات الكاميرا أو ضوضاء بيضاء تمنع الاستماع غير المرغوب فيه من المساعدين الأذكياء.

ويمكنك أيضًا توقع رؤية مجموعة من المكانس الكهربائية الذكية المختلفة ومماسح الروبوت، بالإضافة إلى الأجهزة التي تركز على الأطفال لمساعدة الآباء الجدد على قضاء بضع دقائق إضافية من النوم كل ليلة، ويظهر جميع اللاعبين الرئيسيين، من Samsung إلى LG.

ونتوقع أن نسمع المزيد عن Matter and Thread أيضًا - وإذا كنا محظوظين ، فقد نلاحظ أنه تم تنفيذه بشكل كبير مع بعض المنتجات الجديدة التي تم الإعلان عنها هذا العام.

الألعاب

وعندما يتعلق الأمر بألعاب الفيديو ، عادةً ما يكون CES هو الأسبوع الذي يجب مراقبته لأولئك الذين يرغبون في تحسين إعداداتهم، والعرض مليء بإكسسوارات الكمبيوتر من لوحات المفاتيح إلى سماعات الرأس.

ويمكنك توقع المزيد من ذلك هذا العام ، ولكن على الأرجح بتركيز أكبر على الشاشات التي يمكنها دعم وحدات تحكم الجيل الحالي بشكل أفضل وأحدث مجموعة من بطاقات الرسومات، ولقد بدأنا فى رؤية ذلك فى CES 2020 ، ولكن يجب أن تكون الشركات خارج القوة الكاملة هذا العام بشاشات أكثر بأسعار معقولة يمكن أن تصل إلى دقة 4K بمعدلات تحديث أعلى.

ولكن هذا ليس كل ما يجب أن تتوقعه هذا العام، عالم ألعاب الفيديو غارق حاليًا في بحر من الابتكارات التقنية والعبارات الرنانة، ونتوقع أن نرى الشركات تبنى Steam Deck بأجهزة كمبيوتر محمولة يمكنها تشغيل مكتبة الكمبيوتر الشخصى ، شهدت عروض CES السابقة نسخًا أولية من تلك الأجهزة ، لكن يمكننا أن نرى بعض المنافسة الفعلية هذه المرة.

وستكون الكلمات الطنانة " metaverse " و "blockchain" فى الهواء أيضًا ، لذا تناول مشروبًا في كل مرة ترى فيها جهاز ألعاب رقمي يستدعي أيًا منهما.

متحرك

لم يكن معرض CES أبدًا حدثًا كبيرًا للجوال ، لكن هذا لا يعني أنه خال تمامًا من الأشياء التى تهم عشاق الهاتف، الأكبر هنا هو Samsung Galaxy S21 FE المتسرب بشدة والذي تأخر طويلاً . بعد أن تم دفعه لمدة عام تقريبًا بسبب نقص الرقائق ، يبدو أخيرًا أن إطلاق الرائد الرائد في الميزانية من سامسونج وشيكًا، وأثبت S20 FE العام الماضى شعبيته نظرًا لتوازنه بين القدرة على تحمل التكاليف والميزات المتميزة ، ويبدو أن هذا هو الحال بالنسبة لـ S21 FE أيضًا.

ومن المحتمل أيضًا أن نرى هواتف 5G جديدة متوسطة المدى من المشتبه بهم المعتادين مثل TCL و HMD وربما Motorola، والهواتف نفسها أقل إثارة للاهتمام من الاتجاه العام لجعل 5G في متناول المستهلكين وبسعر أقل.

والتطور الكبير الآخر الذي نشهده في CES 2022 هو المزيد من الشركات التي تعرض ملحقات شحن GaN الخاصة بها، وشواحن نيتريد الغاليوم قادرة على توفير سرعات شحن فائقة السرعة في قالب شحن أكثر إحكاما، ولقد رأينا شركات عبر مجال الهاتف المحمول تتبناها ، ونتوقع في CES أن نرى عروضًا جديدة من Anker و Belkin وغيرهما من العلامات التجارية الأقل شهرة.

أخيرًا وليس آخرًا ، بينما لا نتوقع أي إعلانات محددة ، فإن أحد الاتجاهات في الأجهزة القابلة للطي التي نراها مع أجهزة مثل Oppo Find N هو التحرك نحو تجاعيد أقل وضوحًا للشاشة وعامل شكل أكثر راحة، فى حين أنه من المحتمل ألا يكون هناك إعلان جديد قابل للطي في CES (MWC هو المكان الذي يحدث فيه السحر عادة) ، فإننا نأمل أن نرى بعض التطورات المبكرة في تقنية الشاشة القابلة للطي ليتم عرضها.

سيارات

فى حال لم تكن قد لاحظت أزيز توقيعها حولك فى ساحات الانتظار ، فإن المركبات الكهربائية لم تعد مجرد حداثة لبارونات التكنولوجيا ودعاة حماية البيئة، وأثبتت Hyundai أنها يمكن أن تكون ميسورة التكلفة مع Ioniq 5 ، وأثبتت مرسيدس أنها يمكن أن تكون فاخرة مع EQS ، وأثبتت شركة Ford أنها يمكن أن تعمل مع F-150 Lightning. لذلك توقع الكثير والكثير في CES 2022.