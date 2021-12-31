الطقس السيئ يضرب مصر .. الجيزة تناشد المواطنين بعدم نزول الشوارع إلا للضرورة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف جهود أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، حتى لا تؤثر على حركة المارة والمركبات بمختلف قطاعات المحافظة.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين بالبقاء فى المنازل وعدم النزول، إلا للضرورة والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، وأصحاب المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.

وقال المحافظ، في بيان له، الجمعة، إنه قام بالاطلاع على خطط إنتشار المعدات وسيارات الشفط والتي تم توزيعها بالمحاور المرورية والطرق والميادين ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق وتم إعدادها بناء على تقارير المتابعة الخاصة بأماكن التجمعات، لسرعة الرصد والتعامل مع أي تجمعات للأمطار لعدم تأثيرها على حركة المارة والمركبات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بضرورة التنسيق والمتابعة الشخصية بالشارع لسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ ورفع التقارير الدورية من خلال الربط بين غرف الطوارئ بمختلف الجهات المعنية والغرفة الرئيسية بالمحافظة.