شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "SpaceX" تجمع 1.5 مليار دولار فى 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت شركة الفضاء SpaceX التي أسسها إيلون ماسك ما يقرب من 1.5 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك 337 مليون دولار في ديسمبر، حيث حصلت شركة الفضاء على 850 مليون دولار في فبراير لترتفع قيمتها إلى حوالي 74 مليار دولار، وأضافت الشركة 314 مليون دولار إلى الحصة، وبذلك ارتفع إجمالي رأس المال الجديد إلى 1.16 مليار دولار، وفقًا لإيداع الأوراق المالية في أبريل إلى جانب الزيادة الأخيرة ليصل الاجمالى إلى 1.5 مليار دولار عن عام 2021.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، أصبحت SpaceX ثاني أكبر شركة خاصة في أكتوبر، عندما ارتفع تقييمها إلى 100 مليار دولار، حيث قفزت 33٪ من قيمتها في فبراير البالغة 74 مليار دولار.

وتجمع شركة الفضاء الأموال النقدية مع استمرارها في إطلاق الصواريخ وإكمال المهام ومتابعة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink.

قال ماسك في نوفمبر، إن SpaceX تخطط لإطلاق مركبة الفضاء الخاصة بها في المدار لأول مرة في الربع الأول من 2022، لكنه حذر خلال مكالمة فيديو مع أعضاء الأكاديمية الوطنية للعلوم من أن الرحلة الأولية قد لا تنجح.

وقال ماسك في حلقة من برنامج ليكس فريدمان بودكاست، إن طموح SpaceX للهبوط بالبشر على المريخ سيحدث في غضون 10 سنوات في أسوأ السيناريوهات.