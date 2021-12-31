شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح ناسا لمراقبة السماء فى شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركز وكالة ناسا على عدد من النصائح والعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى السماء فى يناير، وفقا لتقرير digitartlend التقنى.

1 دائرة الشتاء

ابدأ عام 2022 بالتأمل فى نجوم الدائرة الشتوية (المعروفة أيضًا باسم Winter Hexagon) حيث تتألق فى سماء الليل.

وأفضل وقت للخروج (أو إخراج رأسك من النافذة إذا كان الجو باردًا جدًا فى الهواء الطلق) هو حوالى الساعة 8 أو 9 مساءً طوال الأسبوع المقبل، بالنظر إلى الجنوب فى ليلة صافية، وستتمكن من اكتشاف دائرة وينتر سيركل مع Pleiades و Orion.

2 دش نيزك رباعى

وفى ليلة الأحد، 2 يناير وحتى الساعات الأولى من يوم الاثنين، سيكون لديك فرصة للاستمتاع بما تصفه وكالة ناسا بأنه "أحد أفضل زخات النيزك لهذا العام."

ومن الأفضل مشاهدة دش النيزك الرباعى، مثل أى حدث من هذا النوع، من مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة الساطعة، فى اتجاه الشمال الشرقى، انظر لأعلى وحاول تحديد موقع كوكبة Boötes ، المكان الذى تظهر منه النيازك تشع.

3 القمر مع كوكب المشترى والمريخ

فى يوم الأربعاء 5 يناير، يمكنك مشاهدة القمر بالقرب من كوكب المشتري شديد السطوع من خلال النظر إلى الجنوب الغربي بعد غروب الشمس، سيكون الاثنان على بعد 4 درجات فقط مما يجعلهما يظهران معًا من خلال معظم المناظير،" أنظمة ناسا.

وأخيرا يوم السبت 29 يناير، سيتم التعامل مع من يستيقظون مبكرًا على مشهد القمر الذي يبدو على مقربة من المريخ، مع وجود كوكب الزهرة أيضًا في مجال الرؤية.

وبعد أن غادرت سماء المساء الشهر الماضى تشرق كوكب الزهرة الآن قبل شروق الشمس باسم" نجمة الصباح، وتشرح ناسا مضيفة:" الآن يعود المريخ ببطء للعرض بعد مروره خلف الشمس خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسيتذكر أى شخص يتابع مهمة المريخ الحالية لوكالة ناسا أن مدارى الأرض والكوكب الأحمر وضعهما مؤخرًا على جانبين متقابلين من الشمس، مما دفع الفريق إلى إيقاف المهمة لمدة أسبوعين بسبب التدهور القصير لرابط الاتصالات.

وتشير وكالة ناسا إلى أن المريخ سيستمر فى أن يصبح أكثر إشراقًا خلال الأشهر المقبلة وسيتحول إلى نقطة أعلى فى السماء، ويقترب من زحل والمشترى فى هذه العملية.