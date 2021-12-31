شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوكالة الفدرالية للملكية الفكرية بروسيا تعلن عن أهم الاختراعات لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يضيف موضحا، هذه مادة الحياة، يمكن استخدامها في صنع أطباق ومعدات منزلية لها خصائص مضادة للبكتيريا، ويمكنها تدمير أغشية مسببات الأمراض.
ويقول إيفليف، "الميزة الرئيسية لهذا الروبوت، ليست فقط قدرته على تقييم واختيار المسار الأفضل مع الأخذ بالاعتبار خصوصية المكان وأثاثه، بل في تقدير المدة اللازمة للتطهير باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية، استنادا إلى مؤشرات عديدة مثل نقاوة الهواء ونسبة الأكسجين في الموقع وعدد الأشخاص فيه".
وجاءت أقراص الأنسولين بالمرتبة الثالثة في قائمة اهم الابتكارات لعام 2021.
ويقول إيفليف، "يمكن اليوم الحصول على الأنسولين فقط عن طريق الحقن. ولم تنجح جميع محاولات ابتكار أقراص الأنسولين كالأدوية الأخرى. لأن الأنسولين يتحلل بسرعة في الجهاز الهضمي قبل وصوله إلى الدم. ولكن علماء الكيمياء في جامعة نيجني نوفغورود تمكنوا من ابتكار تركيبة من عدة طبقات، تمكنت من حل مشكلة وصول الأنسولين إلى الدم".
ويضيف، يتم اختيار أفضل الاختراعات من قبل خبراء المعهد الفدرالي للملكية الصناعية ومتخصصين من تسعة أقسام صناعية في المعهد وعلى ضوء نتائج الاستبيان والمسح الهاتفي لأصحاب البراءات. واعتمادا على نتائجها يتم اختيار الاختراعات الواعدة للتنفيذ مستقبلا من وجهة نظر الأهمية التقنية.