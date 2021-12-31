شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات عالمية تنسحب من معرض CES 2022 بسبب متحور كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت BMW و IBM و Panasonic و Mercedes إلى القائمة المتزايدة من شركات التكنولوجيا التي قررت عدم حضور مؤتمر "CES 2022" شخصيًا في لاس فيجاس، حيث استمرت حالات متغير Omicron Covid-19 فى الارتفاع .

وبينما تخطط جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) ، وهي الهيئة الحاكمة في CES ، للمضي قدمًا في العرض، فإن العديد من شركات التكنولوجيا مثل OnePlus و AMD و MSI و Google و Intel و Microsoft و Lenovo و T-Mobile و AT&T و Meta و Twitter و أمازون ، وتيك توك ، وبينتريست ، ووايمو المملوكة لشركة Alphabet ، إلى جانب العديد من وسائل الإعلام، فلن يحضروا معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

ووقالت بي إم دبليو في بيان لموقع The Verge: "بدافع الحذر الشديد، ستنقل BMW جميع الأنشطة الإعلامية المخطط لها في CES إلى برنامج كامل عبر الإنترنت من ألمانيا في 5 يناير"، وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركة مرسيدس-بنز الألمانية لصناعة السيارات ستتخطى الحدث الشخصي أيضًا.

وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي لشركة باناسونيك "Megan Myungwon Lee": "تظل صحة وسلامة موظفينا وشركائنا وعملائنا على رأس أولوياتنا، ومع وضع هذا الالتزام في الاعتبار، قمنا بتحديث خطط تنشيط CES الهجينة التي تحافظ على بصمة مادية معدلة ، مع عدد محدود من الموظفين في الموقع، باتباع بروتوكولات السلامة الصحية في CTA بالإضافة إلى التدابير الاستباقية الخاصة بنا لضمان صحة ورفاهية الحاضرين ".

وأخبرت CTA موقع TechCrunch أنه تم تأكيد مشاركة أكثر من 2200 شركة بشكل شخصي في 'CES 2022' في لاس فيجاس، فيما أعلن مايك سيفرت ، الرئيس التنفيذي لشركة T-Mobile ، أحد المتحدثين المميزين في CES 2022 ، أن شركته لن تحضر أكبر معرض للإلكترونيات في العالم الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يعرض الحدث التكنولوجي الأكثر تأثيرًا في العالم بعض الابتكارات لأول مرة حول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) القائمة على Blockchain ، وحلول الصحة عن بُعد ، والسيارات ذاتية القيادة ، والألعاب ، والطعام ، وتكنولوجيا الفضاء.