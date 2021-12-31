شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يحتفل بالعام الميلادى الجديد بتغير شكل شعاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محرك البحث العالمى "جوجل" على الاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2022، وقام بتغيير شعاره الشهير، وواجهته التي جاءت مناسبة للاحتفالات التي تسود العالم.

يأتى هذا فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة، ذورة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



احتفال جوجل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم الجمعة أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس، والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على الزعفرانة ورأس غارب ورأس شقير، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.