شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لمستخدمي iPad و iPhone مع تزايد مخاوف الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مطور تطبيقات تحذيرا عاجلا من آبل لـ 1.65 مليار من مستخدمي آيباد وآيفون مع تزايد مخاوف الخصوصية والأمان، حيث كشفت مطور آبل Kosta Eleftheriou أن متجر التطبيقات قد استضاف سلسلة من خدمات بث الأفلام غير القانونية وفقا لما نقله موقع ذى صن.

عرضت Eleftheriou سلسلة من التطبيقات على أنها خدمات مشروعة - باستخدام مقاطع دعائية للأفلام ومرشحات للصور لخداع المستخدمين.

يشجع التطبيق المستخدمين على إدخال الرموز أو مشاركة التطبيق لفتح المزيد من الميزات.

هناك أيضًا مستويات اشتراك متميزة في التطبيقات التي تتم معالجتها من خلال Apple Pay ، والتي تتلقى Apple خصمًا منها بنسبة تتراوح بين 15 و 30 بالمائة.

ذكر "إليفثريو"، أن التطبيقات كانت متاحة في متجر التطبيقات منذ شهور على الرغم من المراجعات السلبية التي كشفت أنها غير قانونية.

تم دفع إعلانات التطبيقات، باستخدام المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مع "الملايين" من المتابعين للترويج لها، حسب قول "الفثيريو".

قالت "إليفثريو": "بينما تفشل آبل في مراقبة متجر التطبيقات الخاص بها، جمعت هذه التطبيقات أكثر من مليوني عملية تنزيل وتولد الآن حوالي 16000 في اليوم أو حوالي 6 ملايين دولار سنويًا".