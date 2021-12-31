شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين منصات Apple ARKit وGoogle ARCore للواقع المعزز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد لدى كل من شركتى أبل وجوجل منصات مخصصة للواقع المعزز وهى Apple ARKit وGoogle ARCore، التي يمكن للمطورين استخدامها في إنشاء تطبيقاتهم الخاصة، ولكن ما الفرق بينهما وكيف يمكن استخدام كل منصة منهما، هذا ما نرصده من اختلافات وفقا لما ذكره موقع developers.google و pocket-lint.

تعد منصة ARKit هي منصة الواقع المعزز (AR) من أبل لأجهزة iOS، ويمكن من خلالها للمطورين إنتاج تطبيقات تتفاعل مع العالم من حولك باستخدام كاميرات الجهاز وأجهزة الاستشعار، وأعلنت أبل عن Apple ARKit لأول مرة في يونيو 2017 خلال مؤتمرها للمطورين حول العالم كجزء من iOS 11، وتعلن عن إصدارات جديدة مع كل إصدار خاص لـiOS.

Apple ARKit

تستخدم ARKit تقنية تسمى Visual Inertial Odometry لتتبع العالم حول جهاز iPad أو iPhone، ويتيح ذلك لجهاز iOS الخاص بك استشعار كيفية تحركه في الغرفة.

تستخدم ARKit هذه البيانات ليس فقط لتحليل تخطيط الغرفة، ولكن أيضًا لاكتشاف المستويات الأفقية مثل الجداول والأرضيات، يمكن للتقنية بعد ذلك تقديم كائنات افتراضية ليتم وضعها على تلك الأسطح في غرفتك المادية.





Google ARCore

تعد ARCore هي منصة Google لبناء تجارب الواقع المعزز، والذى يكافىء ما يقوم به Apple ARKit لإنشاء تطبيقات للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ولكنه أكثر مرونة ومدعوم على كل من Android و iOS.

ويُمكن ARCore هاتفك من استشعار بيئته وفهم العالم والتفاعل مع المعلومات، وتتوفر بعض واجهات برمجة التطبيقات عبر Android و iOS لتمكين تجارب AR المشتركة.

ويستخدم ARCore ثلاث إمكانيات رئيسية لدمج المحتوى الافتراضي مع العالم الحقيقي كما تراه من خلال كاميرا هاتفك، حيث يسمح بتتبع الحركة للهاتف بفهم وتتبع موقعه بالنسبة للعالم، ويسمح الفهم البيئي للهاتف باكتشاف حجم وموقع جميع أنواع الأسطح: الأسطح الأفقية والعمودية والزاوية مثل الأرض أو طاولة القهوة أو الجدران، ويسمح تقدير الضوء للهاتف بتقدير ظروف الإضاءة الحالية للبيئة.