شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتحدث عن هدفه لوضع البشر على المريخ خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، مؤسس SpaceX، أن هدفه الطويل الأمد المتمثل في وضع البشر على سطح المريخ سيتم تنفيذه في غضون السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، ويمتلك أغنى رجل في العالم أيضًا شركة Tesla Motors وشركة Boring، ولديه مهمة لجعل البشرية نوعًا متعدد الكواكب، من خلال إنشاء مستعمرة على سطح المريخ.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يريد ماسك تحقيق هدفه في أسرع وقت ممكن، وهو ضمان استدامة كوكب المريخ قبل أن تصبح الأرض شديدة الحرارة.

وأدلى ماسك بهذا التصريح خلال ظهوره في برنامج Lex Friedman Podcast، مضيفًا أن النافذة مفتوحة الآن أمام البشر لمغادرة الأرض.

وتنشأ SpaceX صاروخ Starship الذي سيكون قادرًا على نقل البشرية إلى الكوكب الأحمر، ومع ذلك، تعرض Starship لانتكاسة هذا الأسبوع، عندما أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إصدار التقييم البيئي لاختبار المركبة الفضائية المقترح في بوكا تشيكا بتكساس.

ولا يمكن إطلاقه حتى 28 فبراير 2022، مما يجعل أقرب اختبار ممكن للصاروخ العملاق مارس 2022.

قال ماسك: "أفضل حالة هي حوالي خمس سنوات، وأسوأ حالة عشر سنوات عندما يتعلق الأمر بوضع مستعمرة على الكوكب الأحمر".

ولكن لا يزال الطريق طويلاً للوصول إلى المريخ، حيث لا يزال الصاروخ الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 160 قدمًا في مرحلة النموذج الأولي، ولم يتم اختباره مطلقًا باستخدام معزز الرفع الثقيل المطلوب لمغادرة الغلاف الجوي للأرض.

قال ماسك ردا على سؤال حول العوامل التي يمكن أن تسبب التأخير: "إنها مركبة السيارة بشكل أساسي"، مضيفا "أعني أن Starship هو أكثر الصواريخ تعقيدًا وتطورًا على الإطلاق".