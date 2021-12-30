شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: المدافعون عن الخصوصية يقولون إنه حان الوقت للتخلص من WhatsApp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا العام ، قام WhatsApp بتحديث سياسته وأجبر المستخدمين على قبول التغييرات إذا أرادوا الاستمرار في استخدام التطبيق، وتسببت هذه الخطوة في رد فعل عنيف شديد لأسباب مختلفة تتعلق بالخصوصية والأمان ودفعت المستخدمين إلى إعادة النظر في استخدام التطبيق للاتصال الشخصى، وفقا لتقرير digitaltrend.

مخاوف بشأن خصوصية المستخدم

ويقول آشلي سيمونز ، مؤسس شركة Avvthehack! ، وهو موقع ويب يروج للخصوصية على الإنترنت والوعي الأمني، "إنها تتطلب مشاركة البيانات مع Facebook ، ولا تقدم تشفيرًا للنسخ الاحتياطية للدردشة، و" تعدين "البيانات الوصفية لرسائلك."

على سبيل المثال ، تقول إحدى مشاركات مدونة WhatsApp المنشورة في عام 2016 ، "ومن خلال ربط رقم هاتفك بأنظمة Facebook ، يمكن لـ Facebook تقديم اقتراحات صداقة أفضل وعرض إعلانات أكثر صلة إذا كان لديك حساب معهم." وبعد أن جذبت مخاوف كهذه انتباه الجمهور ، تقدم WhatsApp بتوضيحات مختلفة، ولكن بحلول ذلك الوقت ، بدأ الكثير من المستخدمين بالفعل في البحث عن بدائل مثل Telegram و Signal.

أين يقف WhatsApp الآن؟

اليوم، لا يزال لدى WhatsApp أكثر من ملياري مستخدم نشط ، لكن المناقشات حول إغراق التطبيق لخدمة مراسلة أخرى، يحتمل أن تكون أكثر أمانًا ، ولا تزال مستمرة عبر الإنترنت. هل يجب على المستخدمين حقًا التفكير في ترك التطبيق؟ هل توجد بدائل مناسبة؟ سألنا خبراء التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والخصوصية.

فيما يلي بدائل WhatsApp يعتقد Simmons أن الوقت المناسب للتخلص من WhatsApp كان في عام 2014 عندما استحوذ عليه Facebook. "قد لا يقرأ Facebook (Meta) محتويات رسائلك باستمرار - لكنهم يعرفون أجزاء حساسة أخرى من المعلومات (البيانات الوصفية) مثل هويتك ، والشخص الذي تتحدث إليه ، والأجهزة التي تتواصل معها أنت وأجهزتك ، والوقت الذي أرسل الرسالة ، ومن أين أرسلت الرسالة ، "يقول سيمونز. "باختصار ، يتم غزو خصوصيتك بصمت."

ومن ناحية أخرى ، يعتقد خبراء مثل Jackie Leavitt ، رئيس تحرير Cloudwards ، وهو منشور عبر الإنترنت حول التكنولوجيا المستندة إلى السحابة ، أن إغراق التطبيق قد يكون صعبًا لأنه مجاني ويستخدمه الجميع تقريبًا في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال لا تزال تطبيقات مثل Telegram وSignal تمتلك قاعدة مستخدمين أصغر.

"[هذه التطبيقات] ليس لديها انتشار WhatsApp ، لذلك لا يمكنها وظيفيًا أن تحل محل قوة اتصال WhatsApp حتى الآن." Viber و Telegram و Wire و Discord و Skype هي خيارات أخرى يفكر فيها المستخدمون.

في حين أن الناس منفتحون على البدائل ، لم يقم الجميع بالتبديل إلى تطبيقات المراسلة الأخرى، لذلك ، حتى إذا كانت هناك مخاوف أمنية جدية في استخدام WhatsApp ، فقد يضطر المستخدمون في النهاية إلى اختيار التطبيق على أي حال ، وذلك ببساطة لأن معظم أفراد عائلاتهم وأصدقائهم متاحون هناك.