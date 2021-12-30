هل سيتم الغاء CES 2022 بسبب الجائحة؟

CES 2022 قد يتم الغائه -او لا- بسبب جائحة فيروس كورونا، معرض التقنية الأكبر كل عام يشكل حيرة الآن امام كل من يتابع المجال التقني حول العالم، الكثير من الشركات تنسحب من المعرض بسبب جائحة كورونا وانتشار المتحور الجديد للفيروس،، الهيئة المنظمة للمعرض تعلن انها لن تقوم بإلغائه وان المعرض سيحل في ميعاده بدون أي مشاكل، لكن هل سيكون هناك CES بدون كبار الشركات؟ في اليومين الماضيين قرأنا عن انسحاب العديد من الشركات من المعرض وهذا ما سنعرضه هنا من موقف كبار الشركات من معرض CES 2022، فتابع معنا.

موقف الشركات من CES 2022

شركات OnePlus وAMD وMSI

شركة AMD قررت ان تلغي حضورها للمعرض وان تجعل حضورها عن طريق الإنترنت فقط، تقول AMD ان هذا القرار من أجل سلامة الجميع وصحة الجميع، تشير كل التقارير ان AMD ستعلن عن كل ما يخصها في حدث عبر الإنترنت في الرابع من يناير 2022، بينما شركة OnePlus في تقارير ستنقل الحدث الى الانترنت أيضًا، كان يُتوقع ان تعلن OnePlus عن هاتف OnePlus 10 في هذا الحدث قبل إطلاق الهاتف في الصين، لكن في الأغلب سيتحول الهاتف الى حدث عبر الإنترنت أيضًا لتعلن ون بلس عن الهاتف، وشركة MSI كذلك -الشهيرة بأجهزة اللابتوب القوية عالية الأداء الخاصة بها- ستغير من حضورها، حيث ان MSI ستحل بحدث Gameverse الخاص بها عن طريق الإنترنت يوم 4 يناير 2022، وستكون هناك مساحة افتراضية للشركة حتى نهاية CES، يعني يمكن ان تقول ان MSI لم تلغي حدثها لكنها ستحضر عن طريق الإنترنت.

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شركة Intel

شركة انتل انسحبت أيضًا من الحضور الى أرض CES 2022 وستعلن عن كل ما تريد الإعلان عنه عن طريق الإنترنت كذلك، تقول انتل انها بعد التحدث مع موظفينها ومع مسئولين الصحة ومستشارين الشركة ارتأوا ان أفضل شيء يمكن القيام به هو نقل الحدث الى الإنترنت، من أجل سلامة الجميع فالشركة لا تضمن كيف سيكون حال الناس مع وجود فيروس كورونا ومتحوره اوميكرون الأخير، وطبعًا كل اعلاناتها ستكون عبر الإنترنت.

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شركة Microsoft

واحدة من أكبر شركات السوفت وير في العالم أيضًا تنسحب وتحول كل اعلاناتها الى الإنترنت، الشركة ارتأت انه من الأفضل تحويل الحدث الى الانترنت، وطبعًا قامت بإرسال بريد الكتروني الى التنظيم لتخبرهم بعدم الحضور، هذه هي عادة مايكروسوفت ولكن هكذا نستنتج خسارة شركة اخرى من عمالقة الشركات وتحويل كل ما لديها الى الانترنت أيضًا.

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شركة Lenovo

عبر موقع التواصل الإجتماعي twitter أعلنت شركة لينوفو عن انسحابها من الحضور الى CES 2022، حيث قالت لينوفو ان صحة وسلامة الجميع من موظفين وعملاء ومنظمين اهم لديهم لذلك سيتم الغاء كل خططهم على ارض الواقع في مدينة لاس فيجاس -حيث يُعقد CES 2022- وانها لن تشارك في الحدث كذلك، بالتالي نضيفها الى قائمة الشركات المنسحبة من المعرض حتى اليوم.

شركات أخرى

شركات Meta -فيسبوك سابقًا- وtwitter وiHeartRadio وPintrest اعلنوا انسحابهم عن المعرض، كذلك امازون معهم لن تنضم الى المعرض ولن يحضر أي من موظفينهم الى أرض المعرض ولن تشارك أي من هذه الشركات في المعرض ويبدو ان هناك مساحات فارغة كثيرة في هذه الأرض هذا العام، وجود جائحة كورونا و وجود متحور جديد للفيروس ليس علامة آمان للمعرض هذا العام.

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شركات لم تنسحب بعد من CES 2022

شركات مثل Samsung وLG حتى تاريخ كتابة هذا المقال لم تنسحب بعد من معرض CES لهذا العام، سامسونج مثلًا أصدرت Trailer لليوم يظهر به بعض الفضائيين وكأن سامسونج ستعلن عن شئ غريب هذا العام، ولكن لايزال هناك حديث حول مراقبة سامسونج وLG وشركات مثل Sony وPanasonic وQualcomm أيضًا للوضع في لاس فيجاس وللوضع حول كورونا والمتحور الجديد قد تتحول بعض الشركات الى الانترنت أيضًا.

الـTrailer من سامسونج

معرض CES 2022

معرض التكنولوجيا الأكبر كل عام كان آخر حضور كبير له هو عام 2020 بينما تم تحويله الى حدث الكتروني بالكامل عام 2021، والآن هذا العام لا يزال المعرض في حالة غير مفهومة هل سيكون في أرض الواقع ام ان انسحاب الشركات سيحوله الى حدث عبر الإنترنت، حتى تاريخ كتابة المقال فالمعرض لازال قائمًا وسيبدأ يوم 5 يناير حتى يوم 8 يناير لعام 2022.