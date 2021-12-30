مكافآت كبيرة.. آبل تفاجئ عددا من موظفيها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2021 3:50 مساءً

فاجأت شركة أبل عددا من موظفيها سيحصلون بموجبها على مكافآت تصل إلى 180 ألف دولار، فيما يبدو “محاولة واضحة للاحتفاظ بالمهندسين الذين يتم توظيفهم من قبل شركات التكنولوجيا الأخرى في وادي السيليكون”، بحسب موقع WSBTV.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت الشركة مهندسيها بالمكافآت المفاجئة، التي ستكون، بحسب ما نقل الموقع عن بلومبرج، حزمة أسهم يتسلمونها على مدى أربع سنوات.

وتتراوح المكافآت بين حوالي 50,000 دولار إلى ما يصل إلى 180,000 دولار للبعض.

وتقدم الشركة مكافأة للموظفين المتميزين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة أبل أنها ستمنح موظفي الشركة مكافأة 1000 دولار.

ووفقا لوكالة بلومبرج، فإن ميتا، المملوكة لفيسبوك، وظفت حوالي 100 مهندس من شركة أبل في الأشهر القليلة الماضية. ولكن أبل قد جذبت بعض الموظفين بعيدا عن ميتا كذلك.