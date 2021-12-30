شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطلق إنتل بطاقات رسومات Arc Alchemist؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن بطاقات رسومات Intel Arc Alchemist قد تتأخر حتى مارس المقبل، بعد شائعات أن الشركة العالمية ستطرح وحدات معالجة الرسومات الجديدة في يناير 2022، فيما ظهرت معلومات جديدة حول ما قد تقدمه مجموعة إنتل الأولية.

ربما لم تشارك إنتل الكثير حول مواصفات البطاقات، لكن المواد التسويقية الخاصة بها تشير إلى أنها تخطط لإصدار شريحتين في خط Arc Alchemist GPU.

ومع ذلك تظهر برامج التشغيل المسربة أن Intel قد يكون لديها ما يصل إلى 32 بطاقة مختلفة في التشكيلة الجديدة. يبقى عدد تلك التي سيتم إصدارها بالفعل عند تاريخ الإطلاق غير معروف، لكن تقريرًا جديدًا من الصفحة الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات يشير إلى أنه قد لا يكون هناك الكثير لتبدأ به.

ووفقًا لـ IT Home ، قد تبدأ Intel من خلال إطلاق بطاقتي رسومات DG2 لسطح المكتب للألعاب فقط. يبدو أيضًا أن Intel قد لا تتطلع إلى التنافس مع أفضل بطاقات الرسومات من Nvidia و AMD وستستهدف بدلاً من ذلك قطاع النطاق المتوسط ​​في السوق.

وفي حين أن هذا قد يكون صحيحًا ، يبدو أن Intel تخطط لإصدار بطاقتي رسومات تنافس بعض وحدات معالجة الرسومات RTX من Nvidia من فئة 30، يقال إن المجموعة تتضمن بطاقة بها 512 وحدة تنفيذ (EUs) و 16 جيجا بايت من ذاكرة GDDR6 بالإضافة إلى طراز به 384 EUs و 12 جيجا بايت من ذاكرة GDDR6.

قد تكون هاتان البطاقتان قابلة للمقارنة مع Nvidia's RTX 3070 (Ti) و RTX 3060 (Ti) من حيث الأداء، من غير الواضح ما إذا كانت Intel تخطط لإصدار بطاقات قوية بما يكفي لمنافسة أداء وحدات معالجة الرسومات المتطورة مثل RTX 3080 Ti أو RTX 3090 من Nvidia.

ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بعشاق الألعاب المهتمين بألعاب 4K ، فلن تطالب Intel بأي حصة في السوق دون محاولة معالجة أفضل وحدات معالجة الرسومات من Nvidia و AMD.

وعلى الرغم من أن Intel لم تكشف عن موعد الإصدار الرسمي لبطاقات الرسوميات الجديدة، توقع الكثيرون رؤيتها في أوائل يناير، ومع ذلك إذا كان التقرير من IT Home صحيحًا، فقد تحاول Intel تجنب المنافسة المباشرة مع Nvidia.

يؤدي تأخير الإصدار لمدة شهرين أيضًا إلى منح إنتل مزيدًا من الوقت للتأكد من أن البطاقات ستوفر أداءً سلسًا من البداية، يشاع أن Nvidia ستصدر ثلاث بطاقات رسومات جديدة في يناير، وبالنظر إلى أن Intel تدخل سوق GPU المنفصل فقط ، فسيكون هذا منافسًا صعبًا للتغلب عليه.

ولسوء الحظ ، يمكن أن يؤدي تأخير إصدار وحدات معالجة الرسومات الجديدة لشركة Intel أيضًا إلى انخفاض الاهتمام عندما يتم طرحها في السوق في شهر مارس، بشرط أن يتم قبول منتجات Nvidia الجديدة بشكل جيد.

ومن ناحية أخرى ، في أوقات النقص المستمر في GPU ، لا يوجد شيء مثل الكثير من بطاقات الرسومات - لذلك قد لا يكون للتأخير المتوقع أي آثار سلبية على Intel.

ولكن التقرير أشار بأنه من المحتمل أن تعلن إنتل عن تاريخ الإصدار الرسمي لبطاقات DG2 Arc Alchemist خلال CES 2022 في يناير من هذا العام.