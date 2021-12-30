شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تتطلع إلى موعد إطلاق جديد لأول رحلة مركبة فضائية مدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الراحة على Starship ، صاروخ الجيل التالي من SpaceX ، والذي عندما ينطلق أخيرًا سيصبح أقوى مركبة فضائية تطير على الإطلاق، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

وفي حالة إكمال برنامج الاختبار الخاص به بنجاح ، فمن المحتمل أن يبشر بعصر جديد من السفر إلى الفضاء ، ليصبح أول صاروخ قابل لإعادة الاستخدام ينقل رواد الفضاء إلى القمر ، أو حتى المريخ.

ولكن على وجه التحديد ، لا يزال من غير الواضح موعد إطلاقها المداري الأول بعد أن قالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) يوم الأربعاء إنها غير قادرة على الوفاء بالموعد النهائي في 31 ديسمبر لاستكمال المراجعة البيئية التي من شأنها أن تمهد الطريق للإطلاق في موقع SpaceX's Boca منشأة تشيكا في ولاية تكساس.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة (سبيس اكس) إن ايلون موسك كانت تأمل لاتخاذ قرار بحلول يوم الجمعة، مما يتيح لامكانية إجراء رحلة تجريبية فى يناير من المركبة ، وهى سيلة قوية التي تضم المرحلة الأولى سوبر الثقيلة و المرحلة الثانية المركبة ، لكن التاريخ المحتمل التالي يبدو الآن مثل شهر مارس.

وكجزء من مراجعتها ، تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بتقييم العديد من قضايا السلامة العامة التي تشمل "التحليق فوق المناطق المأهولة ومحتويات الحمولة ، ومخاوف تتعلق بالأمن القومى أو السياسة الخارجية ، ومتطلبات التأمين لمشغل الإطلاق ؛ والتأثير البيئى المحتمل "، وفقًا لموقعه على الويب .

ووفقًا للقانون الفيدرالي ، دعت المراجعة في وقت سابق من هذا العام أفراد الجمهور للإدلاء بآرائهم ، وهي مكالمة أدت إلى تقديم 18000 تعليق، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية أنه نظرًا للوقت اللازم لتقييم العدد الكبير من التعليقات ، بالإضافة إلى استكمال المناقشات والمشاورات المختلفة ، كان عليها تحديد موعد نهائي جديد - 28 فبراير 2022 - لاستكمال المراجعة، فى حالة حصولها على الضوء الأخضر من FAA ، يمكن لـ SpaceX إطلاق Starship بعد بضعة أسابيع في مارس.

سيكون التأخير بمثابة ضربة لـ SpaceX ، التي تحرص على المضي قدمًا في تطوير Starship بعد عدد من الرحلات التجريبية على ارتفاعات عالية والتي حققت نجاحًا متفاوتًا في عام 2021. ولم تنطلق المركبة الفضائية Super Heavy التي ستطير عليها المركبة الفضائية ، لذلك هناك الكثير من الإثارة حول احتمالية رؤية المركبة التي يبلغ ارتفاعها 394 قدمًا (120 مترًا) تنطلق إلى السماء في أول رحلة مدارية لها. . وتأمل شركة SpaceX ومقرها كاليفورنيا الآن أن تتمكن FAA من الوفاء بالموعد النهائي الجديد لشهر فبراير ، وإلا فمن غير المرجح أن يتم الإطلاق حتى منتصف عام 2022 على أقرب تقدير.