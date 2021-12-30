الصين تتمكن من تحقيق ثورة “المراحيض”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكنت الصين، من تحقيق هدف “ثورة المراحيض”، والتي تهدف لضمان وصول جميع الطلاب تقريبا في مدارسها الابتدائية والمتوسطة ودور رياض الأطفال في أنحاء البلاد إلى مراحيض صحية.

وقالت وزارة التربية والتعليم الصينية، إن الصين تمكنت من ضمان وصول جميع الطلاب تقريبا في مدارسها الابتدائية والمتوسطة ودور رياض الأطفال في أنحاء البلاد إلى مراحيض صحية، وذلك بعد سنوات من الجهود لتعزيز “ثورة المرحاض”.

وأظهرت أرقام صادرة عن الوزارة أنه تم تجديد المراحيض في 67 ألف مدرسة ابتدائية ومتوسطة ودار رياض أطفال منذ أن أطلقت الحكومة برنامجا في عام 2019 يهدف الى توفير مرافق مرحاض آمنة ونظيفة في المدارس.

وأضافت “إن جميع المراحيض في المدارس الابتدائية والمتوسطة ودور رياض الأطفال بالبلاد تلبي متطلبات السلامة والصحة الأساسية باستثناء عدد قليل جدا من المدارس في مناطق معينة”.

تعزيز السياحة!

تعتزم بكين تعزيز الاستثمار في السياحة مع وجود خطط لتنمية مناطق صناعية قديمة ورفع معايير نظافة المراحيض في المناطق السياحية بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي للبلاد.

وقالت صحيفة “تشاينا ديلي” إن الحكومة الصينية تخطط لاستثمار 2 ترليون يوان صيني (حوالي 290 مليار دولار) في القطاع السياحي ما بين عامي 2016 و2020، لتترجم هذه الاستثمارات على شكل نمو في اقتصاد البلاد.

وفي هذا الإطار، ستشيد الحكومة الصينية مناطق سياحية تجريبية، لاسيما في المناطق الشمالية من البلاد، التي تحتوي حاليا على منشآت صناعية. وبدأت جهات مختصة أعمالها لتحويل العديد من مناجم الفحم إلى مساحات خضراء.

كما تتضمن الخطط إحداث “ثورة في المراحيض” عبر زيادة مستوى نظافة المراحيض العامة في المرافق السياحية، إذ تنوي الحكومة تحديث 100 ألف مرحاض عمومي ما بين عامي 2016 و2020. وقالت الحكومة الصينية إن هذه الاستثمارات سترفع مساهمة القطاع السياحي في النمو الاقتصادي من 10.8% سجلها العام الماضي، إلى 12% بحلول العام 2020.

وتأمل الحكومة من خلال الإصلاحات زيادة عدد السياح الأجانب من 134 مليون إلى 150 مليون سائح سنويا، وجني 7 ترليونات يوان (حوالي ترليون دولار) بحلول العام 2020.