شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على القائمة المنسحبة من معرض CES 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES أكبر معرض تقني في العالم فى الانعقاد رغم انسحاب العديد من الشركات التكنولوجيا العملاقه ومشاركة عدد أقل من العارضين الرئيسيين مما كان متوقعًا بسبب ارتفاع حالات COVID-19 في الولايات المتحدة، ويعقد المعرض فى الفترة من 5 إلى 8 يناير 2022 بمدينة لاس فيجاس.

ففى 22 ديسمبر أعلنت شركة Lenovo أنها "ستعلق جميع الأنشطة في الموقع بلاس فيجاس" ، بعد إعلانات من T-Mobile و Amazon و Meta وآخرين بأنهم سيتخلون عنهم أيضًا وعلى الرغم من تصريحات منظمي CES بأن المعرض سيستمر وفقا لما نقله موقع The verege.

وتقول شركة إنتل إنها ستنتقل إلى تجربة "رقمية أولى" مع الحد الأدنى من الموظفين الموجودين في الموقع وكانت T-Mobile هو العارض الأبرز الذي أفرج عنه بكفالة في وقت مبكر من ذلك الأسبوع.

أعلن الرئيس التنفيذي مايك سيفرت، أحد المتحدثين المميزين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ، الثلاثاء الماضى أنه لن يقوم بإلقاء كلمة رئيسية بعد الآن و"سيحد بشكل كبير من مشاركته الشخصية".

قررت أمازون عدم حضور العرض شخصيًا بالكامل ، وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg ، وانسحبت AT&T أيضًا يوم الأربعاء الماضى، وفقًا لما ذكرته Ina Fried من Axios.

وعادةً ما تعقد Hisense مؤتمرًا صحفيًا كبيرًا وحضورًا كبيرًا في القاعة المركزية لـ LVCC ، لكن أعلنت شركة Hisense أنها قررت جعل مؤتمرها الصحفي في 4 يناير افتراضيًا بالكامل "لضمان صحة وسلامة فريقنا".

ولا تزال الشركة تخطط لإقامة كشك في المعرض ، مع جلسات إرشادية شخصية لأولئك الحاضرين وأخرى افتراضية لمن يغطونها من المنزل.

وتابعت وايمو عن كثب في وقت لاحق، حيث قامت شركة السيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة Alphabet بتحديث منشور المدونة الخاص بها لشرح القرار، "استنادًا إلى معدلات الإصابة بفيروس COVID-19 المتزايدة بسرعة ، اتخذت Waymo القرار الصعب بعدم المشاركة في CES 2022، نحن نهدف إلى الاستمرار في المشاركة فعليًا في بعض الأحداث المتعلقة بـ CES.

أما جوجل جوجل فقد قررت الامتناع عن التواجد في طابق العرض في CES 2022." قالت شركة إنتل العملاقة لصناعة الرقائق بعد ظهر يوم الخميس: "بعد التشاور مع المسؤولين الصحيين ووفقًا لروح سياسة السلامة الخاصة بشركة إنتل، ستنتقل خططنا الخاصة بـ CES إلى تجربة رقمية مع الحد الأدنى من الموظفين في الموقع."

كما صرحت شركة HyperX المصنعة لملحقات الألعاب أنها تبتعد عن الخطط الشخصية وستدعم المحادثات والأنشطة افتراضيًا. الشركات الأخرى التي قد يكون لها تأثير كبير إذا تخلت عن CES 2022 تشمل Samsung ، التي لديها كلمة رئيسية مميزة مثل T-Mobile ، والشركات التي تستأجر عمومًا الكثير من المساحات البارزة في أرضية العرض مثل LG و Panasonic و Sony. لقد سألنا بعض الشركات الرئيسية عما إذا كانت لا تزال ملتزمة؛ اقترح لنا أحد ممثلي Sony أن الشركة لا تزال تخطط للحضور، وقالت LG أنه "ما لم تنص CTA على خلاف ذلك"، فإنها "لا تزال على متنها".

تُظهر خرائط CES أن LG لديها كشك كبير جدًا في CES ، لكن الشركة قالت إنها تتبع نهجًا هجينًا، باستخدام رموز QR و AR لعرض بضاعتها، ذكرت بلومبرج الأسبوع الماضي أن AMD الآن خارج المعرض، سيكون لدى Nvidia كلمة افتراضية فقط، وأن كوالكوم و OnePlus و HTC ما زالوا يخططون للحضور.