شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر 4 أجهزة كمبيوتر محمولة تجريبية لعام 2021.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كل عام، توجد أجهزة كمبيوتر محمولة متميزة تقوم بأكثر بكثير من مجرد عامل الشكل القياسي، ولا يختلف هذا العام مع تجارب تتراوح من الشاشات الثانية المدمجة إلى منافذ جديدة مملوكة لأداء الطاقة، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

وقد تكون هذه أو لا تكون مؤهلة للحصول على أفضل قوائم الكمبيوتر المحمول لدينا ، ولكنها تستحق الدراسة والدعائم لمجرد كونها مختلفة تمامًا، خذ جهاز كمبيوتر محمولًا نحيفًا وخفيفًا مقاس 13 بوصة غير ملحوظ من نواحٍ أخرى ، وقم بتضمين شاشة عرض بالحبر الإلكتروني مقاس 12 بوصة في الغطاء ، وستحصل على Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 إنه الكمبيوتر المحمول الوحيد الذي نعرفه عن دمج التكنولوجيا في عام 2021 ، وهذا ما يجعله متميزًا لمحبي استخدام تقنية الحبر الإلكتروني المنخفض للطاقة وسهولة قراءتها في الأضواء الساطعة.

وكجهاز كمبيوتر محمول ، يشبه ThinkBook Plus Gen 2 جهاز ThinkBook 13x ، وهو جهاز نحيف وخفيف يستهدف الشركات الصغيرة، وتتمتع بشاشة عرض أساسية عالية الدقة تبلغ 16:10 تعمل بدقة 2560 × 1600 ، وشاشة الحبر الإلكتروني مقاس 12 بوصة تشترك في نفس نسبة العرض إلى الارتفاع والدقة، وكلا الشاشتين ممكّنتان أيضًا باستخدام القلم ، مع قلم ينزلق إلى منفذ إرساء على جانب الكمبيوتر المحمول الذي يبقيه مشحونًا، ويعد تدوين الملاحظات على شاشة الحبر الإلكتروني أبطأ قليلاً مما هو عليه في الشاشات الأخرى التي تدعم القلم ، ولكنها تعمل ، وهي تشبه الكتابة على قطعة من الورق بشكل مخيف.

وبالطبع يمكنك استخدام شاشة الحبر الإلكتروني لقراءة الكتب الإلكترونية وأي معلومات أخرى لا تتطلب معدل تحديث سريعًا - يُعرف الحبر الإلكتروني بالبطء في التغيير من صورة إلى أخرى. مايكروسوفت سيرفيس لابتوب ستوديو حاز خط Surface الخاص بشركة Microsoft على نصيبه من الابتكارات.

بدأ الكمبيوتر اللوحي القابل للفصل من Surface ، وهو الآن في جيله الثامن مع Surface Pro 8 ، عامل شكل جديدًا تمامًا. يعد Surface Book 3 الأحدث في سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بشاشات عرض مقطوعة. والآن لدينا Surface Laptop Studio ، الذي يشتمل على تصميم 2 في 1 قابل للتحويل قابل للسحب يعمل بالإضافة إلى كمبيوتر محمول تقليدي صدفي كما هو الحال كجهاز لوحي. لم يكن Surface Laptop Studio هو أول من يدمج هذا التصميم. ينتقل هذا التمييز إلى HP Specter Folio ، حيث تكرر في HP Elite Folio (انظر أدناه) ، كما يستخدم Acer's ConceptD 9 وآخرون في هذا السطر تصميم السحب للأمام.

لكن مايكروسوفت صنعت الإصدار الوحيد المعدني بالكامل في عام 2021 الذي يتضمن مكونات سريعة لصنع كمبيوتر محمول يمكنه تلبية احتياجات كل من المستخدمين الإنتاجية والمبدعين. Asus ZenBook Pro Duo 15 UX582 كانت شاشات OLED ذات أهمية كبيرة في عام 2021 ، واحتضنت Asus التكنولوجيا مثل أي شخص آخر - ويمكن القول إنها أكثر من معظمها. أخذ ZenBook Pro Duo 15 UX582 حب الشركة لـ OLED وضاعفها ، مضيفًا شاشة OLED ثانية أعلى لوحة المفاتيح التي توفر العديد من الميزات التي تزيد من لوحة OLED الأساسية الجميلة.

ويستهدف ZenBook Pro Duo المبدعين ، وهو مزود بوحدة معالجة مركزية Intel H-series سريعة ووحدة معالجة رسومات منفصلة تجعله قويًا بما يكفي للتعامل مع مهام سير العمل الإبداعية الصعبة.

وتعد شاشة OLED الثانية مفيدة بشكل خاص للتحكم في التطبيقات المعقدة مثل Adobe Photoshop و Premiere Pro ، مع الأدوات المساعدة التي تعمل على توسيع الواجهة وتوفر طرقًا جديدة لإنجاز العمل. HP Elite Folio والنخبة فوليو HP هو كمبيوتر محمول آخر مع تحويل التصميم إلى الأمام سحب 2 في 1، مثل الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمول سطح ستوديو المواصفات أعلاه.

لكن هذه القطعة تدور حول أجهزة الكمبيوتر المحمولة التجريبية ، وما يجعل Elite Folio مختلفًا هو أن مفصلته مصنوعة من "جلد نباتي" (أي البولي يوريثين). يمنحها ذلك إحساسًا مرنًا ودافئًا وجذابًا بدلاً من المعدن البارد الصلب لتصميم Microsoft. ويعد Elite Folio أيضًا كمبيوتر محمولًا أصغر حجمًا ، يشتمل على شاشة مقاس 13.3 بوصة وتصميم نحيف (مكثف قليلاً من خلال بنية الجلد النباتي) مبني حول معالج Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 ARM. هذا يحد من أدائها إلى تدفقات العمل الإنتاجية المتساهلة ويعزز عمر البطارية ، على الرغم من أنه ليس بنفس القدر الذي حققته بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى من ARM. آسوس ROG Flow x13 يعد Asus ROG Flow x13 واحدًا من عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب مقاس 13 بوصة ، وهذا في حد ذاته يجعله نوعًا مختلفًا من الأجهزة.

يعد تجميع المكونات المتطورة في مثل هذا الهيكل الصغير إنجازًا هندسيًا ، وقد تمكنت Asus من تزويد ROG Flow x13 بمعالج AMD Ryzen 9 5900HS للحصول على أداء جاد لوحدة المعالجة المركزية مع Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. ويعد ROG Flow x13 في حد ذاته جهاز كمبيوتر محمولًا سريعًا للألعاب على مستوى الدخول ومعبأ في هيكل صغير ، والذي يتشاركه مع Razer Blade Stealth 13 . لكن لدى Asus تطور - واجهة PCIe خارجية تتصل بعلبة XG Mobile GPU (المكلفة) التي تضم Nvidia GeForce RTX 3080. وهذا يضع ROG Flow x13 في فئة بحد ذاته من حيث قوة الألعاب المحمولة والأداء القابل للتوسيع .