شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تمنح بعض مهندسيها مكافأة بقيمة 180 ألف دولار لمنعهم من التوجه إلى ميتا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأسهم تعد حافزًا للبقاء في شركة أبل، وتم منحها لأولئك الذين يتمتعون بأدائهم العالي في العمل.
وعلى الرغم من أن أبل وميتا قد يبدوان كأنهما عملان مختلفان، إلا أنهما يعملان على إحداث خطوات في فضاء الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مما يجعل القوتين في مواجهة بعضهما البعض.
ومع ذلك، لم يحصل جميع مهندسي شركة Apple على المكافآت، ولعل من تم استبعادهم منزعجين، قائلين إن عملية الاختيار تعسفية.
كما أنه وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، فإن هذا النوع من التعويض نادر جدًا في أبل، حيث يحصل الموظفون عادةً على راتب أساسي ووحدات ومكافأة نقدية.
وجدير بالذكر إن شركة آبل تبذل الكثير من الجهد مع موظفي الشركة ولا تولي اهتمامًا كافيًا لموظفي التجزئة الذين نظموا إضرابًا على مستوى الشركة عشية عيد الميلاد، حيث طالبوا بأجور أفضل وإجازة مرضية مدفوعة الأجر ورعاية صحية عقلية وحماية أفضل للموظفين في المتجر.