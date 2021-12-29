شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LG Display تفصح عن تقنية OLED EX الجديدة تعزز السطوع بنسبة تصل إلى 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة LG Display عن الجيل التالي من تقنية OLED، المسماة "OLED EX"، والتي من المفترض أن "تعزز السطوع بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بشاشات OLED التقليدية، ويمكن أن يساعد ذلك في إصلاح أكبر عيب في OLED بجانب تقنية mini LED وهو نقص السطوع الكلى، وفقا لتقرير engadged.

كما تشير LG Display ، يصدر كل بكسل OLED الضوء بشكل مستقل، مما يعني أنه يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله بالكامل، ويسمح ذلك لأجهزة التلفزيون بإظهار اللون الأسود المثالي مع عدم ظهور "ازدهار" على تلفزيونات LED، ولكن في نفس الوقت، لا يمكن أن تصل وحدات البكسل OLED إلى نفس مستويات السطوع مثل LEDS.

ويمكن لمجموعات OLED الحالية عرض مستويات سطوع قصوى تصل إلى حوالي 500-600 شمعة ، بينما يمكن أن تصل مجموعات LED المصغرة إلى 2000 شمعة وما فوق.

ولجعل مجموعات OLED أكثر سطوعًا، يستخدم OLED EX (Evolution / eXperience) مركبات الديوتيريوم للسماح للديودات الباعثة للضوء بإصدار ضوء أقوى، وقالت LG Display: "عند الاستقرار، تسمح مركبات الديوتيريوم للشاشة بإصدار ضوء أكثر سطوعًا مع الحفاظ على الكفاءة العالية لفترة طويلة".

ويسمح OLED EX أيضًا بتحسين دقة الألوان، ويبدو أنه يستخدم الخوارزميات للتنبؤ باستخدام 33 مليون من الصمامات الثنائية OLED في شاشة 8K ، لذلك "يتحكم بدقة في مدخلات الطاقة في الشاشة للتعبير بدقة أكبر عن تفاصيل وألوان محتوى الفيديو الذي يتم تشغيله."

وقامت الشركة أيضًا بترقية تصميماتها، وخفضت السماكة بنسبة 30% وحجم الإطار من 6 إلى 4 مم على شاشات OLED مقاس 65 بوصة، ولم تذكر الشركة بعد متى تخطط لطرح التكنولوجيا في السوق، لكنها أشارت إلى أن مبيعات OLED زادت بنسبة 70% العام الماضي على الرغم من انخفاض بنسبة 12% في سوق التلفزيون العالمي.

وقال الدكتور أوه تشانج هو من إل جي ديسبلاي: "من خلال تقنية OLED EX الجديدة، نهدف إلى تقديم المزيد من تجارب العملاء المبتكرة والراقية من خلال تطور تقنية OLED وخوارزمياتنا وتصميماتنا".