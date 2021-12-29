شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يستهدف مضاعفة الفيديو فى عام 2022 ويركز على Reels.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في رسالة فيديو قصيرة نهاية العام، قدم رئيس انستجرام آدم موسيري بعض الأفكار حول ما ينتظر المنصة، وأضاف "اننا ذاهبون لإعادة التفكير في ما هو إنستاجرام لأن العالم يتغير بسرعة ونحن في طريقنا للتغيير معه" وحدد موسيري أولويات Instagram لعام 2022، والتي تشمل مضاعفة الفيديو، وفقا لتقرير engadged.

وقال موسيري إن Instagram "سيدمج جميع منتجات الفيديو الخاصة بنا حول Reels وسيواصل تطوير هذا المنتج، وقام Instagram بإجراء بعض التغييرات على كيفية تعامله مع مقاطع الفيديو فى الأشهر الأخيرة.

وبالنسبة للمبدعين ، قال موسيري إن Instagram سيعرض المزيد من أدوات تحقيق الدخل لمساعدتهم على كسب لقمة العيش، بالإضافة إلى ذلك قال موسيري إن Instagram سيركز على المراسلة (لأنها ربما تكون الطريقة الرئيسية للتواصل عبر الإنترنت) والشفافية فى عام 2022.

وأشار إلى أن المنصة ستضاعف من عملها على عناصر التحكم أيضًا ، وفى وقت سابق من هذا الشهر أعلنت Instagram أنها ستفعل ذلك وهى إضافة الرقابة الأبوية في مارس، وإضافة نسخة من الخلاصة الزمنية التى ستعود العام المقبل أيضا.

وتطرق موسيرى إلى بعض التحديثات التي أجراها Instagram هذه السنة وتتمحور حول منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربتهم، وسلط الضوء على ميزات مثل ضوابط المحتوى الحساس، والقدرة على إخفاء مثل التهم و الكلمات المخفية فى الرسائل المباشرة.

ومع ذلك، لم يكن الأمر سلسًا تمامًا بالنسبة إلى Instagram فى عام 2021 لسبب واحد كان العمل على تطبيق Instagram Kids وضعه على الانتظار وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.

وكانت التقارير على أساس الوثائق المشتركة من قبل المبلغين عن المخالفات فرانسيس هوغن أظهر أن Meta / Facebook كان على دراية بكيفية تطبيق Instagram التى تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين، وقال موسيرى فى شهادة أمام مجلس الشيوخ فى وقت سابق من هذا الشهر أن Instagram سيوفر "وصولاً ذا مغزى إلى البيانات حتى يتمكن باحثو الطرف الثالث من تصميم دراساتهم الخاصة والتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة حول آثار الرفاهية على الشباب، وهو ما يتماشى مع التزامه بمزيد من الشفافية.