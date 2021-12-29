شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعة HUAWEI FreeBuds 4i تتربع على عرش أفضل السماعات اللاسلكية في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت سماعات HUAWEI FreeBuds 4i، من هواوي لتحدث نقلة نوعية في عالم السماعات اللاسلكية وذلك بتقنيات صوت عالي الجودة وإلغاء نشط للضوضاء وعمر بطارية طويل الأمد، وكل ذلك بسعر مناسب.

ولقد بذلت هواوي جهدًا كبيراً في سماعات HUAWEI FreeBuds 4i لتقديم صوت عالي الجودة. وأصبح هذا ممكنًا بشكل أساسي من خلال وحدة الصوت المخصصة والمكونات المادية، أهمها محرك ديناميكي كبير لتوفير مجموعة واسعة من السعات في المؤثرات الصوتية والاستماع المريح للمستخدم.

وعمل فريق الضبط المتخصص على تحسين جميع مكونات سماعة الأذن خصيصًا لموسيقى البوب. يضمن هذا الضبط إنتاج جميع التفاصيل بدقة سواء كان ذلك من الآلات أو الإيقاع أو الغناء، وهو إنجاز حققه الفريق من خلال محاكاة أنواع مختلفة من الموسيقى والسيناريوهات. ويمكن للمستخدمين الحصول على سماعة HUAWEI FreeBuds 4i والاستفادة من العروض والخصومات المتوفرة حتى 31 ديسمبر 2021 عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وفروع هواوى Experience Store والموزعين المعتمدين في مصر.

من ناحية أخرى، لا يمكن الاستمتاع بصوت عالي الجودة إلا إذا كانت الأصوات المحيطة لا تتداخل، هُنا تأتي تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بتقنية محسنة لإلغاء للضوضاء لمختلف سيناريوهات المستخدم، مثل الضوضاء في مراكز التسوق ووسائل النقل العام أو حتى المكاتب. ما عليك سوى الضغط على سماعة الأذن لفترة طويلة ويتم تشغيل إلغاء الضوضاء، مما يقوم بتعيل الخاصية لعزل الضوضاء المزعجة.

كما تحقق تجربة متميزة في ذلك باستخدام الميكروفونات لاكتشاف الضوضاء المحيطة حول المستخدم عبر خوارزميات إلغاء الضوضاء النشطة لإنشاء موجات صوتية عكسية لإلغاء الضوضاء. بفضل هذه الميزة، لا تتأثر جودة الصوت الإجمالية وتقلل الضغط في أذني المستخدم. علاوة على ذلك، وضعت هواوي في اعتبارها أهمية عدم عزل المستخدم عن البيئة المحيطة به بالكامل تجنباً لأي مخاطر، وهو ما يقوم به وضع الوعي Awareness Mode. فبضغطة طويلة فقط، يتم تشغيل هذه الميزة وتسمح للمستخدمين بمعرفة الأصوات المحيطة من حولهم مع تمكين المحادثات الأسهل أيضًا.

وزودت هواوي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ببطارية كبيرة توفر للمستخدمين 10 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء و7.5 ساعة مع تشغيل إلغاء الضوضاء. عند الاقتران بعلبة الشحن، يحصل المستخدمون على 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. يمكن أن يمنح الشحن الكامل أيضًا 6.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إلغاء الضوضاء أو 5.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء، بينما توفر 10 دقائق من الشحن 4 ساعات من الاستخدام. كما أنها تتميز بتصميم عصري وعملي بمظهرها الأنيق وخفة وزنها لسهولة الاستخدام أثناء التنقل. تتفوق سماعات HUAWEI FreeBuds 4i على كل ذلك من خلال أدوات تحكم بسيطة في الإيماءات وسهولة الاقتران أيضًا.

إن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تقدم تجربة صوتية عالي الجودة نتيجة للمكونات القوية والميزات المتطورة لإلغاء الضوضاء النشطة، التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة صوتية غامرة.



سماعة HUAWEI FreeBuds 4i (1)