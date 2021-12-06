شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوت "Ameca" يظهر تعابير وجه تشبه الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Engineered Arts، الشركة التي تقف وراء سلسلة Mesmer للروبوتات الشبيهة بالإنسان، عن ابتكار جديد قد يغريك أكثر.

" Ameca " هو روبوت بشري جديد ليس لديه شعر وجلد واقعيان مثل Mesmer ، ولكن يمكنه بدلاً من ذلك إظهار تعبيرات شبيهة بالإنسان ومظهر طبيعي أكثر من غيرها من التعبيرات التي رأيناها، كما ذكرت The Verge .

ويظهر Ameca في البداية الارتباك عندما يبدو وكأنه يستيقظ، ثم يظهر دهشة خفيفة عندما يحرك يديه (تبدو إيماءات اليد حقيقية إلى حد ما أيضًا)، ثم يبدو متفاجئًا برؤية المشاهد أو الكاميرا، وينهي الفيديو بابتسامة وإيماءة يد ترحيبية.

ويبدو أن التحسينات في الرسوم المتحركة للوجه كانت نتيجة لحركات أكثر مرونة مما رأيناه من قبل، على النقيض من ذلك كان لدى الروبوت Mesmer "Fred" حركات رأس جيدة، لكنه " يبدو أنه قد التقط للتو لقطة Novocain في أسفل وجهه بالكامل" عندما يتحدث، كتبت مرة أخرى في عام 2018.

ويبدو أن لديها رأسًا ووجهًا ورقبة وأكتافًا وذراعًا ويدين مفصلية بالكامل، لكن شركة Engineered Arts تشير إلى أنه لا يمكن لأي من روبوتاتها المشي - على الرغم من أن الشركة تدرس هذه القدرة، وليس من الواضح كيف تم تحريك تعابير وجه أميكا، ولكن يبدو أن بعض أشكال التقاط الحركة يعتبر رهانًا جيدًا، وقالت الشركة إن Ameca هي "منصة لتطوير الذكاء الاصطناعي"، لكنها تسمح للآخرين بتطوير خوارزميات التعلم الآلي اللازمة.

وذكرت شركة Engineered Arts سابقًا أنها تستخدم محركات "قوية، صامتة، ذات عزم دوران عالٍ" لدفع حركات جسم Mesmer ورأسه، مع تصميم كل شيء من البداية للعمل معًا بشكل مثالي. كما تستخدم مستشعرات مثل الكاميرات ومستشعرات العمق و LiDAR والميكروفونات.

وللتحكم في الحركات، طورت برنامجًا قائمًا على المتصفح يعمل كثيرًا من التطبيقات ثلاثية الأبعاد المستخدمة في المؤثرات البصرية أو الرسوم المتحركة للألعاب.

ولا توجد أي معلومات عن الأسعار أو التوفر لـ Ameca أو Mesmer ، على الرغم من أن طرز RoboThespian الأساسية للشركة تكلف 79000 دولار وما فوق في عام 2018، وعلى أي حال، سنلقي نظرة عن قرب على Ameca ، حيث تخطط Engineered Arts لعرضها في CES 2022 فى لاس فيجاس.