شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل الإصدار رسميًا.. جوجل تكشف عن ميزات جديدة في النسخة التجريبية من أندرويد 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل، مطور نظام تشغيل أندرويد، عن عدد من المزايا الجديدة في النسخة التجريبية من نظام تشغيل أندرويد 12.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني اليوم الخميس أن النسخة التجريبية التي تم إصدارها تتضمن بعض التغييرات والميزات المرئية وبعض الإضافات البارزة مثل شكل جديد للساعة، وآلة حاسبة معاد تصميمها، واختصار جديد لشاشة القفل.

وحصل تطبيق الساعة أيضًا على بعض التعديلات، مع تصميم محدث ورسوم متحركة جديدة.

وتحتوي شاشة القفل على اختصار جديد للتحكم يتيح لك التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية بنقرة زر بمجرد إيقاظ شاشة هاتفك، أما عن مالكي أجهزة Pixel الذين يستخدمون الإصدار التجريبي يمكنهم الآن الوصول إلى شريط بحث جديد ومحسّن.

توفّر النُسخ التجريبية من أندرويد Android طريقة بسيطة لاستخدام نُسخ الإصدار التجريبي من أندرويد Android ولاختبار الميزات الجديدة مبدئيًا.

وتستفيد الشركة من ملاحظات المستخدمين لتحديد المشاكل وإصلاحها لتحسين النظام الأساسي.