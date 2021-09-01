الأرصاد الجوية تعلن عن توقعاتها لطقس اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها للطقس في مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان لها أن درجة الحرارة ستنخفض علي شمال البلاد بسبب تقدم المرتفع الأزوري وتغلبة علي المنخفض الهندي.

وأضافت الهيئة في بيانها " أجواء حارة نسبيا علي الوجه البحرى والقاهرة ومن المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة خلال فترة التنبؤ ويبقي جنوب البلاد شديد الحرارة نهارا.

كما تنخفض درجات الحرارة الصغري ويسود طقس معتدل ليلا كما تنشط الرياح خلال فترات الليل .

وتبقي الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح علي معظم الأنحاء لتقلل الإحساس بحرارة ورطوبة الطقس.. وتستمر هذه الأجواء لمدة أسبوع قادم.