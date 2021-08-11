شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تخطط لإجراء تجارب علمية على بيض الطيور فى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام روسية أن الرواد الروس فى المحطة الفضائية الدولية من المخطط أن يجروا مستقبلا بعض الدراسات العلمية التى قد تشمل دراسة تطور أجنة الطيور، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية .

وحول الموضوع قال رئيس قسم المختبرات وتطوير البرامج الحيوية فى الجامعة الروسية للبحوث الطبية والحيوية، يورى سميرنوف: "من المقرر أن يجرى الرواد الروس الذين سيتواجدون فى وحدة ناؤوكا فى المحطة الفضائية الدولية تجارب علمية لمراقبة تطور الأجنة فى بيض طيور السمان فى الفضاء، المرحلة الأولى من التجارب من المفترض تبدأ عام 2022".

وأضاف "الهدف من هذه التجربة هو دراسة تطور الأجنة في ظروف انعدام الجاذبية أو ظروف الجاذبية الاصطناعية فى المحطة، المعدات العلمية التى ستستخدم فى التجربة ستتضمن حاضنة للبيض وبعض الأدوات الأخرى، بعض بيوض السمان سيتم وضعها واختبار تطور الأجنة فيها في الحاضنة، والقسم الآخر سيوضع في جهاز طرد مركزى، والرواد سيجرون بعض التجارب على البيض على متن المحطة، ومن ثم سيرسل البيض إلى الأرض لدراستها من قبل العلماء والمختصين.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة "ناؤوكا" التي ستجرى فيها التجارب كانت قد أطلقتها روسيا نحو المحطة في 21 يوليو الفائت بهدف توفير مكان إضافي في القسم الروسي هناك لإجراء الأبحاث العلمية.