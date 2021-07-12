بالتعاون مع آسوس.. Qualcomm تطلق هاتفا بتقنيات فائقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 05:12 مساءً - منذ ساعتين

كشفت عملاقة صناعة التقنية Qualcomm عن هاتف جديد طورته بالتعاون مع شركة آسوس ليكون من بين أفضل الهواتف المحمولة.

ومن أكثر ما سيميز هاتف Smartphone for Snapdragon Insiders هو قدراته الكبيرة في التعامل بسرعة مع البيانات ومع شبكات 5G بفضل معالجه المتطور من نوع Snapdragon 888 الذي صنعته Qualcomm.

كما سيساعده على العمل بسرعة وسلاسة مع البيانات أيضا ذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت.

وصل هذا الهاتف على شاشة ممتازة بحجم 6,78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ترددها يعادل 144 هيرتزا، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

والكاميرا الأساسية له حصلت على 3 عدسات، عدسة رئيسية بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 8 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 24 ميغابيكسل.

وجهز هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبمكبرات صوت ذات أداء عال، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 5 وشاحن باستطاعة 65 واطا.