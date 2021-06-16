شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية توصيل الحاسوب المحمول بالتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجميع إلى توصيل الحاسوب المحمول بأجهزة التلفاز سواءً كانت ذكية أم لا، ويفتح لك هذا التوصيل الكثير من الاستخدامات الإضافية مثل بث الفيديو من التطبيقات عبر شاشة أكبر أو مشاركة العروض التقديمية مع عدد أكبر من المستمعين.

وتختلف الطرق التي يمكنك استخدامها لربط الحواسيب المحمولة مع شاشات التلفاز، ويعتمد هذا الاختلاف على تفضيلاتك الشخصية والأجهزة التي تمتلكها، وفقا لما نقلته aitnews.

ولذلك نذكر لكم أكثر من طريقة مناسبة لجميع الحواسيب المحمولة وأجهزة التلفاز مهما كان نوعها.

التوصيل لاسلكيًا بمختلف الأجهزة.

يمكن لمستخدمي آبل الاعتماد على خاصية AirPlay التي تقدمها آبل مدمجة في جميع أجهزتها الذكية والحواسيب المحمولة.

وتعمل هذه الخاصية عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية، حيث يجب أن يكون كلا الجهازين متصل على نفس الشبكة.

ويجب كذلك أن يدعم التلفاز هذه الخاصية، ولذلك يجب أن يكون معتمدًا من آبل.

ولكن تدعم أغلب الشركات الكبيرة هذه الخاصية في شاشات التلفاز الذكية الخاصة بها.

وتوجد خاصية مثل Airplay تعمل على ربط حواسيب الأندرويد وويندوز مع الشاشات الذكية تدعى كروم كاست، ويمكنك اقتناء قطعة خاصة لاستخدامها مع تلفازك إن لم يكن يدعمه.

كما يمكنك استخدام أجهزة Roku و Amazon Fire لتحويل التلفاز إلى شاشة ذكية وتوصيله مع الحاسوب المحمول الذي يعمل بنظام ويندوز.

الطرق التقليدية عبر الوصلات:

تعتبر هذه الطريقة أحد أفضل الطرق وأقدمها، ولكنها الأكثر اعتمادية، حيث يمكنك أن تحصل على الجودة الكاملة لما تقوم بعرضه على التلفاز الذكي.

وتكون هذه الطريقة هي الأنسب في حالة عرض محتوى ذو جودة كبيرة أو اللعب على شاشة التلفاز.

وهذا لأنها تنقل الصورة بالجودة نفسها التي ينتجها حاسوبك المحمول.

ويمكنك الاعتماد على وصلات HDMI التي أصبحت متواجدة في جميع الحواسيب المحمولة حتى إن كانت اقتصادية.

وأما إن كان حاسوبك حديثًا وكان يمتلك منافذ Type C تدعم نقل البيانات بسرعة مرتفعة أو تدعم تقنية ThunderBolt 3 فإنك تستطيع التوصيل عبرها.

وتوجد الكثير من الوصلات التي تعمل على التحويل بين Type C ومنفذ HDMi.

ويمكنك الاعتماد على المحولات التي تضم أكثر من منفذ HDMi لتوصيل أكثر من تلفاز معًا.