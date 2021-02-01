والي الخرطوم يلتقي مدير عام قوات الشرطة

جدد أيمن خالد نمر والي ولاية الخرطوم حرص واهتمام حكومة ولاية الخرطوم على بسط الأمن والطمأنينة وحماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الاستقرار بجميع محليات الولاية، من خلال إنفاذ الخطط والبرامج التي تنفذها قوات الشرطة وشرطة الولاية على وجه الخصوص.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس بحسب صحيفة الجريدة، الفريق أول شرطة (حقوقي) عزالدين الشيخ علي منصور مدير عام قوات الشرطة بحضور الفريق شرطة(حقوقي) د. ياسر عبدالرحمن فضل المولى مدير شرطة ولاية الخرطوم.

مشيراً إلى ان اللقاء ناقش سبل تطوير وتحديث العمل الشرطي بولاية الخرطوم في مجال أعمال النجدة وما ظلت تقدمه من خدمات شرطية لكافة مجتمع الولاية، مؤكداً اكتمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية لافتتاح غرفة النجدة بشكلها الجديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)