“السيادي” يدعم مشاريع إنتاج الكسرة بـ(3) مليارات جنيه

تبنى نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مشاريع لإنتاج الكسرة، وتعهد حميدتي بدفع مبلغ (35) ألف دولار لتنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وكشف صاحب فكرة إنشاء مصانع لإنتاج الكسرة حمد النيل محمد بحسب صحيفة آخر لحظة، عن قيام مشاريع لإنتاج الكسرة بطريقة حديثة بتمويل من حمديتي بمبلغ (35) ألف دولار لحل أزمة الخبز، أي ما يعادل (3) مليارات جنيه بحسب سعر السوق الموازي، ويستهدف (10) آلاف شاب بولاية الخرطوم.

وتابع حمد النيل: الطاقة الإنتاجية للمصنع ألف طرقة في الساعة بسعر مجزٍ بواقع واحد جنيه للطرقة (75) سنتمتراً، ويعمل بالغاز والكهرباء، ويستهلك (6) كيلو واط كهرباء أي ما يعادل (6) جنيهات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)