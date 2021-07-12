نائب رئيس هيئةأركان الجيش الشعبي يثمن التنسيق مع القوات النظامية

ثمن اللواء الحسن آدم الحسن نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش الشعبي (الجبهة الثانية) قيادة الفريق مالك عقار اير التنسيق العالي بين الجيش الشعبي والقوات المسلحة والقوات النظامية الاخري، مؤكدا المضي قدما في إحكام التنسيق والوقوف في خندق واحدا من اجل تراب الوطن داعيا للاسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية في الفترة المقبلة.

وابدى آدم الحسن في تصريح بحسب (سونا)، سعادتهم بالمشاركة في استقبال حاكم أقليم النيل الأزرق تنفيذا لاتفاق سلام جوبا، مؤكدا ان المشاركة بمثابة الدعم الحقيقي والاسناد لمرحلة السلام.

وطمأن الحسن شعب النيل الازرق بأن الجميع سيعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية، مناشدا القائد جوزيف توكا للانضمام لركب السلام قائلا ”هم أخواننا ونحن أبناء النيل الأزرق خرجنا للكفاح والمطالبة بحقوق شعب الولاية واختلاف الرأي لايفسد للود قضية ونؤكد للجميع بان الرفاق جناح الحلو وتوكا هم رفاق لنا وتجمعنا وحدة الهدف والقضية ووحدة الوطن والبيت الواحد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







