شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: 500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى. 500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى التدريب الأول لكارتيرون مع الزمالك.. جنش يرفض الراحة ودرس فى التسليم والتسلم 15 صورة تكشف كواليس أول تدريب لكارتيرون فى ولايته الثانية مع الزمالك الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل السفر للكونغو ‏لمواجهة فيتا كلوب غياب معلول وجاهزية أيمن أشرف وطاهر للسفر مع الأهلي إلى الكونغو كريم نيدفيد ينتظم فى تدريبات الأهلي أول أبريل بعد إصابة رشح الركبة موسيماني يهنئ موتسيبي برئاسة الاتحاد الأفريقى سموحة يعمق جراح أسوان بخماسية ويلحق بعبد العال الهزيمة الثالثة على التوالى عودة أنطوى وطه واستبعاد دونجا من قائمة بيراميدز لمواجهة العبور فى الكأس