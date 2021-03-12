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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: 500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى.

500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى

500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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