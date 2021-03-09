شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل توتنهام أمام دينامو زغرب .. هاري كين يقود الإنجليز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توتنهام بقيادة المدرب البرتغالي القدير جوزيه مورينيو، يدخل لقاء هام يوم الخميس الموافق 11/3/2021 أمام دينامو زغرب الكرواتي على أرض ملعب استاد توتنهام هوتسبر معقل الفريق الإنجليزي ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يخوض جوزيه مورينيو، لقاء دينامو زغرب في الدروي الأوروبي بتشكيل هجومي لخطف الفريق التركي في البدايات خاصة وأن اللقاء يقام في معقل الفريق الإنجليزي.

تشكيل فريق توتنهام المتوقع أمام دينامو زغرب الكرواتي

يخوض جوزيه مورينو، اللقاء بتشكيل متوقع من - هوجو لوريس- سيرج أورير - توبي ألدرويرد - دافينسون سانشيز - سيرجيو ريجيلون - تانجي ندومبيلي - بيير إميل هوجبيرج - جاريث بيل - لوكاس مورا - هيونج مين سون - هاري كين.

موعد اللقاء بين توتنهام ودينامو زغرب

ينطلق اللقاء الهام الذي يتربقه عشاق الساحرة المستديرة بوجه عام وبشكل خاص عشاق فريق توتنهام ومدربهم جوزيه مورينيو، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ودينامو زغرب

من المقرر أن يذاع اللقاء بين الفريقين الكبيرين بين توتنهام وزغرب على شبكة بين سبورت القطرية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي ومن المفترض أن يعلق على هذا اللقاء نوفل باشي.

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وعن اللقاء قال جوزيه موريينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إن هذا اللقاء يعد بطولة خاصة لأنه سيجعلنا حال فوزنا مستمرين في بطولة الدوري الأوروبي الذي نطمح الوصول لأبعد نقطه بها والفوز بلقبها تعويضا عن التأخر في بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وأضاف مورينيو، خلال تصريحاته لموقع ديلي ميل، أن فريقي يسعى بقوة لحسم الأمور مبكرا، وعدم التهاون خلال اللقاء خاصة وأننا قدمنا أكثر من لقاء قوي داخل بطولة الدوري الإنجليزي، فأنا أتمنى الاستمرار على هذا النهج وتقديم العروض الفنية المميزة خلال هذا اللقاء وما بعده.