شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن ينفى رفضه المشاركة فى مباراة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى محمد حسن، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، تهربه من المشاركة فى مباراة فريقه مع وادى دجلة، التى أُقيمت الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وقال «حسن»، فى تصريحات خاصة، إنه لا أساس من الصحة لما تردد عن رفضه المشاركة فى الشوط الثانى من مباراة وادى دجلة الأخيرة، مؤكدًا أنه كان يعانى إجهادًا فى العضلة الخلفية، الأمر الذى منعه من المشاركة فى المباراة، موضحًا أنه سيتم حسم أمر مشاركته فى مباراة الأهلى خلال الساعات القليلة المقبلة.

فى سياق آخر، يخشى الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش، المجازفة بجناح الفريق، عبدالرحمن مجدى، فى مباراة الأهلى، المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجَّلات الأسبوع الثانى عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويرفض الجهاز الفنى للإسماعيلى المجازفة بإعادة «مجدى» إلى المشاركة بشكل أساسى مع الفريق فى مواجهة الأهلى، فى ظل عدم جاهزيته الفنية، بعد ابتعاده عن الفريق طوال الشهرين الماضيين بسبب إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية.

ويُنتظر أن يستأنف «الدراويش» تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الأهلى المرتقبة، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مباراة وادى دجلة. يُذكر أن الإسماعيلى موقفه صعب فى جدول الدورى، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراة واحدة، وتعادل فى 7 لقاءات، وتعرض للهزيمة فى 6 مباريات، وأحرز لاعبوه 12 هدفًا، وتلقت شباكه 18 غيرها.