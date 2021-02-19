شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: إقالة محمد يوسف من البنك الأهلى قرار سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشرى، نجم الأهلى الأسبق، أن إقالة محمد يوسف من تدريب فريق البنك الأهلى قرار سليم، في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والخسارة في عدد كبير من المباريات.

وقال كشرى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إن فريق البنك الأهلى صرف أموالا كثيرة، ويعد أكثر الفرق الصاعدة إنفاقا للأموال، وفقال لمعلوماته، لذلك وجب التغيير في هذا التوقيت قائلا: "قرار سليم في وقته، لأن الفريق صرف كتير، وعنده إمكانيات كتير، فكل مرحلة لها فكر مختلف".

وقدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر إلى المدير الفني محمد يوسف وجهازه المعاون على الجهد المبذول خلال الفترة التى تولى فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلى فى مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق.

وأعلن نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ليتولي منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة بعد إقالة محمد يوسف.