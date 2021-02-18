شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تخطر اتحاد الكرة بموعد قرعة أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى إخطارًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية بإقامة قرعة أولمبياد طوكيو 2021 يوم 21 أبريل المقبل في زيورخ.

كما أخطرت اللجنة الأولمبية الدولية اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، بوصول الكرة التي سيلعب بها الفراعنة مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في شهر مارس المقبل، بجانب بعض الأدوات والمعدات التي تتعلق بالأولمبياد.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر الأولمبى مبارياته الودية في شهر مارس المقبل، بالكرة التي ترسلها اللجنة الأولمبية الدولية لاتحاد الكرة حتى يتعود اللاعبون على الكرة قبل المشاركة في الأولمبياد في يوليو المقبل.