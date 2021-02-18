شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز باتشيكو فى الزمالك يفك ألغاز بطل السنغال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، الحصول على تقرير شامل من جهازه المعاون خلال الساعات القادمة يتضمن دراسة وافية لفريق تونجيث السنغالي بعد مشاهدة معاونيه لمقاطع الفيديو التي حصلوا عليها من جانب الجهاز الإداري لبعض مباريات بطل السنغال على أرضه للتعرف على أرضية الملعب قبل المباراة المرتقبة ودراستها بشكل جيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

كما طلب باتشيكو، من جهازه المعاون مشاهدة تسجيل مباراة الترجي التونسي وتونجيث التي أقيمت السبت الماضى، وحسمها بطل تونس بنتيجة 2-1، بهدف دراسة الفريق السنغالي بشكل جيد والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه.

ويضع مسئولو نادي الزمالك في الساعات القليلة القادمة الرتوش الأخيرة على رحلة سفر الفريق الكروي إلى السنغال بعدما نجحت اللجنة المكلفة بإدارة النادي في توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق إلى السنغال، واستقر الجهاز الفنى، على سفر بعثة الزمالك صباح السبت المقبل بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود فى مسابقة كأس مصر، والتى كان مقرر إقامتها فى نفس يوم سفر الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يترأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى السنغال، لتحفيز اللاعبين لتحقيق أول انتصار في دور المجموعات الأفريقي بعد التعادل في أولى المباريات أمام مولودية الجزائر سلبيا باستاد القاهرة.