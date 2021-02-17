شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانًا رسميًا ضد قنوات «أون سبورت» بعد تقرير «التفويت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي انتهجته قناة «أون تايم سبورت» من خلال برنامجها الصباحي «بي أون تايم» خلال حديثه عن مباراة الزمالك والإسماعيلي، حيث قام البرنامج بالإساءة للناديين الكبيرين، حسب بيان القلعة البيضاء، عندما أشار التقرير إلى ما نصه «الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة لا تحتمل المجاملات أو التفويت»، وهو ما من شأنه استفزاز كل من له علاقة بالناديين الكبيرين، كما شدد مسؤولو النادي الأبيض.

وأضافت اللجنة أنها «حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف».

وطالبت اللجنة المؤسسة الوطنية «إعلام المصريين» بسرعة التحرك لإيقاف تلك التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير، حسب تعبيرها.

من جانب آخر أبدت اللجنة دهشتها من «كم الإشاعات والأكاذيب التي تطال النادي بطريقة ممنهجة والتي تمس اللاعبين والجهاز الفني والإداري بغرض ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها النادي حاليًا كما أن تلك المحاولات تهدف إلى إدخال النادي في دوامة من المهاترات والأكاذيب».

وناشدت اللجنة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الحرص على استقاء أي معلومة تخص النادي من مصادرها الرسمية وعبر المتحدث الإعلامي للنادي، موضحة: «لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض المنصات الإعلامية تتناول كل شؤون نادي الزمالك دون غيره من الأندية الأخرى التي لا تخلو من المشاكل وكأن نادي الزمالك دون غيره يمر بمشاكل وأزمات. ومع التقدير الكامل من اللجنة لكل وسائل الإعلام التي تلتزم الصدق والموضوعية فإنها تناشد الجميع بالبعد عما يثير ويستفز مشاعر الجماهير حتى ننجح جميعا في نبذ التعصب في ملاعبنا».