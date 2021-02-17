شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: مندهش من موقف موسيماني تجاه شريف.. وبواليا أفضل محترف ‏جاء للأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، اندهاشه من موقف موسيماني، المدير الفني للأهلي تجاه لاعب الفريق محمد شريف.

وقال ميدو عبر شاشة قناة النهار:«محمد شريف مكن أفضل لاعبي الأهلي ومتعجب من تجاهل موسيماني له وعدم الاعتماد عليه بشكل أكثر من ذلك».

وواصل:«مُعجب بما يقدمه والتر بواليا وأراه أفضل مهاجم محترف جاء للأهلي في السنوات الأخيرة وهدفه في شباك المريخ السوداني سيمنحه الثقة».

وفاز الأهلي بثلاثية على حساب المريخ السوداني في مستهل مشوار الفريق بمجموعات دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية.